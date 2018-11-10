وزيرة الاعلام تعلن العثور على 4 اسرائيليين مفقودين والبحث جارٍ عن 2 آخرين

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات: انه تم صباح اليوم السبت تناقل معلومات عبر الإعلام تفيد بانقطاع تواصل افراد اسرائيليين مع عائلاتهم فقدوا امس الجمعة في مناطق بجنوب المملكة.

واضافت انه جرى الاتصال مع العمليات المشتركة في القوات المسلحة ومع السفير الاسرائيلي في عمّان صباح اليوم، الذين افادوا بعدم ورود اتصالات لانقطاع التواصل مع افراد اسرائيليين تواجدوا في جنوب المملكة.

وزادت أن سفارتنا في تل ابيب تواصلت مع وزارة الخارجية الاسرائيلية لغايات التأكد من المعلومة وطلب الاسماء للاسرائيليين المفقودين.

واوضحت انه ولغاية اللحظة، جرى تواصل 4 افراد اسرائيليين مع اسرهم، فيما لا تزال المعلومة بشأن اثنين آخرين غير مؤكدة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد اعلنت اليوم السبت، عن فقدان ثلاثة إسرائيليين في السيول التي اجتاحت مناطق مختلفة في المملكة الأردنية.

وأكدت الوزارة أن الاتصال ما زال مقطوعا مع ثلاثة سياح إسرائيليين تواجدوا في منطقة السيول التي اجتاحت وادي رم.

وذكرت مصادر عبرية أن المعلومات، نقلت إلى القنصل الإسرائيلي في عمّان، الذي يتابع مع السلطات الأردنية الوضع.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا، ولا سيما في مناطق معان ومدينة البتراء السياحية ووادي موسى ومحافظتي مادبا والبلقاء والطريق الصحراوي إلى سيول جارفة داهمت المنازل القريبة من الأودية وأدت إلى إغلاقات طرق، وتسببت بكارثة إنسانية حيث توفي 11 شخصا منهم غطاس بالدفاع المدني، و9 إصابات، وعدد من المفقودين.