أول ظهور لـلمطرب تامر حسني بعد تعافي حباله الصوتية

أحيا المطرب تامر حسني حفلاً غنائياً داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، مساء أمس الجمعة، بحضور الآلاف من محبيه، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من أزمة أحباله الصوتية، التي تطلبت سفره إلى أمريكا للعلاج هناك.

واستهل حسني حفله بأغنية “عيش بشوقك”، ثم قدم عدداً من أغنياته، ومنها “كفاياك أعذار” و”ناسيني ليه” و”100 وش” و “أخيراً”، وشكر المطرب الشاب جمهوره على مساندتهم ودعمهم له وقت أزمته الصحية.

وصعد الفنان ماجد المصري إلى خشبة المسرح لتهنئة حسني على تجاوزه لمحنته الصحية بسلام، فيما شهد الحفل اشتباكاً بالأيدي بين رجال الأمن والصحافيين المنوطين بالتغطية الإعلامية للحفل..