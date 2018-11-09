نوال الزغبي وكاظم الساهر يحييان حفلين برأس السنة في بيروت

أعلنت الفنانة نوال الزغبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن استعدادها لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر/ كانون الاول، في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

كما تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي لها، بمدينة لاس فيجاس الأمريكية يوم 17 من الشهر الحالي، لتفتتح به حفلاتها في موسم آخر العام.

وتضع نوال الزغبى حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغنيات منوعة ،بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.

اما الفنان العراقي كاظم الساهر، فانه يستعد لإحياء حفله الغنائي ليلة رأس السنة الميلادية، 31 ديسمبر/كانون اول المقبل، في احد فنادق بيروت، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة التي يحييها النجوم.

وعلى جانب آخر، اتفق كاظم الساهر بشكل رسمي، على إحياء حفل غنائي يوم 6 يناير /كانون الثاني المقبل فى كوبنهاجن بالدنمارك.

ومن المتوقع أن يشدو كاظم الساهر بالعديد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره هناك، ومن بينها “عيد العشاق، ومدرسة الحب، وأنا وليلى”.