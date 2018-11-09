غنيمات تعلن وقوع 7 وفيات وتهيب بالمواطنين التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية

عمان ـ (بترا)

اعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، ارتفاع عدد وفيات الحالة الجوية السائدة الى 7 وفيات.

ودعت المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفظة والاودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق، الى اخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الامطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد.

وطلبت من قاطني هذه الاماكن والمناطق، التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضريين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى اخلاء منازلهم جراء ذلك.

وأوضحت أنه ستكون عمليات الاخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الاشغال العامة والامن العام والدفاع المدني. وقالت إنه تم وقف جميع الرحلات الى المناطق السياحية والاثرية ليوم غد السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

ونبّهت إلى أن الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدا بعد منتصف هذه الليلة ويوم غد بسبب غزارة سقوط الامطار، والتحذير من تشكل السيول.

وبينت ان عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج المواطنين المحاصرين وتسيير السيارات العالقة على الطريق الصحراوي.

وكانت غنيمات قد اعلنت في وقت سابق ان الهطول المطري الكثيف في منطقة ضبعة ادى الى اغلاق الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد ان غمرت المياه المنطقة، ما ادى الى وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة) وتوقف عدد كبير من السيارات في المنطقة بعد تعطل حركة السير بالمنطقة.

وقالت انه قد تحركت في الاثناء طائرة استطلاع جوي لغايات تمشيط المنطقة للوقوف على الحالة .

ونبهت من ان الهطول المطري ما زال مستمرا ً ونهيب بالمواطنين التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية والحرص نظرا ً لخطورتها وتوقع استمراها خلال اليومين المقبلين . وقالت انه تم تأمين 60 شخصا إلى مناطق آمنه من منطقه ضبعه ونقل 9 اشخاص إلى مستشفى النديم وقد يكون هناك وفيات.

وقد اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام ان الاجهزة المعنية تتابع عمليات الانقاذ في عدد من مناطق المملكة التي شهدت تساقطا غزيرا للامطار ظهر اليوم، خصوصا في مناطق معان ومدينة البترا السياحية ووادي موسى ومحافظتي مادبا والبلقاء والتي نتج عنها مداهمة السيول للمنازل القريبة من الاودية واغلاقات طرق.

وزادت انه نجم عن الحالة الجوية وفاة طفلة في مادبا واصابة 11 شخصا اصابتهم بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، موضحة ان الاجهزة المعنية اخلت جميع المتواجدين في منطقة البترا، موضحة عدم وجود مفقودين مبلغ عنهم في المنطقة الاثرية ممن ارتادوها لغاية اللحظة، فيما تم التبليغ عن عدد من المفقودين في محافظة مادبا، حيث تتابع الاجهزة الامنية البحث عنهم.

واشارت الى ان نحو (3762) سائحا دخلوا مدينة البترا الاثرية ومن مختلف الجنسيات مضيفة ً انه وبعد الحالة الجوية تم اخلاؤهم الى مناطق بعيدة او توجيههم الى المناطق المرتفعة لحين انخفاض مستوى منسوب المياه، وما زالت الجهود مستمرة من قبل الاجهزة المعنية لاخلائهم جميعا .

وأوضحت ان التساقط الكثيف للامطار، في منطقة البترا ووادي موسى ادى الى تشكل سيول في اكثر من منطقة، ما تسبب بتدفق للمياه بشكل سريع وكثيف وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الى نحو 4 أمتار تقريبا.

وبينت أن سطلة اقليم البترا التنموي السياحي فعّلت نظام عمل الانذار المبكر اضافة إلى التحذير عبر عدد من المساجد ومكبرات الصوت التي نبّهت الى الحالة الجوية وضرورة ابتعاد الناس عن مناطق تدفق المياه.

ومن جانبها حذرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة المؤدية إلى مدينة البتراء نظرا لغزارة الأمطار المتساقطة في إقليم الجنوب.

ودعت إلى اتباع إرشادات وتعليمات رجال الأمن العام الموجودين لدلالة المواطنين ومساعدتهم والاتصال بالرقم المجاني 911 في حال الاستفسار وطلب المساعدة

هذا وقد شهدت منطقة وادي شعيب امطارا غزيرة وسيول قوية باتجاه منطقة الجندي المجهول بالشونة الجنوبية.

وقال متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم مبيضين ظهر اليوم ان طريق وادي شعيب تشهد الان سيول قوية نتيجة للهطول الغزير للامطار مبينا ان الطريق سالكة بصعوبة والعمل جار على ازالة العوائق بالتنسيق مع مختلف الاجهزة.

وناشد مبيضين السائقين بتوخي الحيطة والحذر وتجنب سلوك الطريق الا للضرورة القصوى.وفي الجنوب تعرضت طفلة تبلغ من العمر عامين اليوم الجمعة إلى الاختناق بسبب غرقها في مياه السيول التي داهمت قرية روضة الأمير راشد بمحافظة معان.

وقال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، إنه تم التعامل مع الطفلة المصابة وإدخالها إلى غرفة العناية الحثيثة، مشيرا إلى أن حالتها العامة سيئة.

وبين محافظ معان أحمد العموش، أن السيول داهمت بعض المنازل في المواقع المنخفضة في قرية روضة الأمير راشد بقرى النعيمات بقضاء إيل ما تسبب باختناق طفلة بعد غرقها في تلك المياه.

وكانت مناطق قرى النعيمات الغربية ضمن قضاء إيل بمحافظة معان تعرضت لتساقط كثيف لمياه الأمطار مساء اليوم وخاصة قرية روضة الأمير راشد ومنطقة بئر البيطار، ما أدى إلى تشكل السيول في عدد من المواقع ومداهمتها للعديد من المنازل.