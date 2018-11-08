منتهى العجرفة.. ولي العهد البريطاني يأمر الخدم بكي رباط حذائه

يملك الأمير تشارلز، بوصفه وريث العرش، فريقا من الموظفين في مكتبه، يعمل تحت إمرته على مدار 24 ساعة.

ويعمل الموظفون على طهو طعامه وترتيب سريره ومساعدته بشكل عام في كل ما يتعلق بحياته اليومية، التي قيل إنها قادت موظفي القصر إلى إطلاق لقب “الأمير المدلل” على أمير ويلز.

ووفقا لصديق الأميرة ديانا المقرب والخادم السابق، بول بوريل، الذي عمل عن كثب مع العائلة المالكة، فإن تشارلز لديه روتين صباحي صارم للغاية، ينطوي على تطلبه الكثير من المساعدة من فريقه المخلص، بينها طلبات “غير عادية” إلى حد ما.

ويكشف بوريل خلال الفيلم الوثائقي “Serving the Royals: Inside the Firm”: “يتم كيّ بيجامة نومه كل صباح، وكي أربطة حذائه لتأخذ شكلا مسطحا، ويجب أن يكون قابس الحمام في وضع معين، كما يجب أن تكون درجة حرارة الماء فاترة”.

ولكن ربما يكون الطلب الأكثر غرابة ذاك الذي يتعلق بتنظيف أسنانه، حيث يدعي بوريل أن الأمير تشارلز لديه موظف يضغط على أنبوب معجون الأسنان ليضع حوالي 3 سم منه على فرشاة أسنان الأمير، كل صباح.