في بادرة تصالحية.. “مجتهد” يكشف ان السعودية اعادت موظفيها لمنفذ سلوى الحدودي مع قطر

قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” أمر بإعادة الموظفين السعوديين إلى منفذ سلوى الحدودي مع قطر.

وكتب “مجتهد” على حسابه بـ”تويتر”: “في خطوة من طرف واحد ابن سلمان يأمر بإعادة الموظفين السعوديين إلى منفذ سلوى رغم تجاهل القطريين لاتصالاته بشأن فتح الجانب القطري”.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السعودية إغلاق منفذ “سلوى” الحدودي مع قطر بشكل نهائي.

وتأتي خطوة إعادة الموظفين، في وقت “تغازل” فيه دول الحصار قطر، وسط توقعات بقرب حل الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/حزيران عام 2017.

والإثنين الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده مع استقرار دولة قطر، وذلك في أول بادرة إيجابية من القاهرة تجاه الدوحة، منذ فرض الحصار الرباعي عليها قبل أكثر من عام.

وسبقت تصريحات السيسي، إشارة إيجابية كذلك تجاه الدوحة، صدرت عن ولي العهد السعودي، الأميرمحمد بن سلمان أشاد خلالها باقتصاد قطر، حيث قال إن “قطر رغم خلافنا معها، تملك اقتصادا قويا، وستكون مختلفة بعد 5 سنوات، وتسير نحو النجاح”.

ويعد حديث “بن سلمان” الإيجابي عن الاقتصاد القطري، وكذلك تصريحات “السيسي” عن استقرار قطر، هي الأولى من نوعها منذ فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا اقتصاديا، على قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعم الأخيرة لـ”الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب” تهدف إلى سلبها القرار الوطني.