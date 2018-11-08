فرخ البط عوام.. عاصي الحلاني وابنه الوليد يعدان لمفاجأة مشتركة

اثار الفنان اللبناني عاصى الحلانى، اشواق جمهوره على السوشيال ميديا، حيث يتواجد برفقة نجله الوليد فى مزرعته فى منطقة بعلبك بلبان، لتحضير مفاجأة لم يعلن أى تفاصيل عنها حتى الأن.

فقد نشر الفنان عاصى الحلانى، صورته مع نجله الوليد، متحدثا عن تواجده فى مزرعته، وأنه بصدد إعداد مفاجأة كبيرة فى الفترة المقبل، قائلاً :”يوم من العمر مع حبيب القلب الوليد بالمزرعة، أكيد فى شىء انتظررونا قريباً “.

ويشير العديد من التكنهات الى أن عملاً فنيا سوف يجمع الأب والابن فى الفترة المقبلة، خصوصا أن الفنان عاصى الحلانى، عادة ما كان يصحب نجله خلال حفلاته ويشاركه الغناء، وكان أخرها إحدى الحفلات الفنية التى أقيمت فى القاهرة.