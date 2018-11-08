علماء البحرين يرفضون التطبيع الملكي مع إسرائيل ويدعون للتظاهر وإعلان الغضب العام

دعا علماء الدين في البحرين، امس الأربعاء، إلى النزول الشوارع بعد غد الجمعة للتظاهر احتجاجا على سياسة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي تنتهجها سلطات المنامة وإعلان الغضب العام في كافة انحاء البلاد، عادا التظاهر “نداءً شرعياً ووطنياً”.

وقال العلماء في بيان مشترك، إن “النّظام المستكبر في البحرين قد أوغل في غيِّه، وإنَّ ما يتردّد على الأسماع بخصوص عزم النّظام تدنيس أرض البحرين الطاهرة بالطاغوت الصهيوني ليس أمرًا قابلًا للسّكوت أبدًا، وإنَّ الإستخفاف بهوية الشَّعب الإسلامية وعروبته واستحقار إرادة الشَّعب والإستهانة بسنَّته وشيعته وأحراره يجب أنْ تتوقف عند حدّ”.

ودعا العلماء الشعب البحريني إلى “تلبية النّداء الشَّرعي والوطني والنزول للشّارع رجالًا ونساءً شبابًا وكبارًا وصغارًا لإعلان الصرخةِ المدويةِ في وجه النّظام الديكتاتوري والكيان الصّهيوني، ولإعلان الغضب الشّعبي العام على مساعي التّطبيع والخيانة العظمى للأمة، وعلى الحكم الجائر ضد أمين الشعب الشَّيخ علي سلمان”.

وحث البيان جميع المناطق على “النزول إلى الميدان نزلة رجلٍ واحد وقلبٍ واحد وقبضةٍ واحدة تزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين، وذلك بإذن الله تعالى في يوم غد الجمعة ”، مشيرا إلى أنه “يوم غضبة الشَّعب وصرخة هيهات منَّا الذلة في وجه غطرسة النّظام المستبد الجائر وشرذمته المنفصلة عن هوية الوطن والأمة”.