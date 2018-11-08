صاحب ماخور ميت يفوز بمقعد في مجلس نواب ولاية نيفادا الامريكية

فاز مرشح يملك ماخورًا في ولاية نيفادا الأمريكية بمقعد في مجلس نواب ولاية نيفادا رغم كونه قد توفي الشهر الماضي.

وأفاد مكتب الخارجية لولاية نيفادا ليل أمس الاول الثلاثاء بأن دينيس هوف، المرشح عن الحزب الجمهوري، والذي يملك ماخورًا في الدائرة الـ36 بولاية نيفادا، وترشح عن هذه الدائرة، قد فاز في الانتخابات متغلبًا على منافسته ليسيا رومانوف بأكثر من 7000 صوت.

وكان يفترض أن يكون هوف مندوبًا عن مقاطعات ناي، لينكولن، وكلارك، في الولاية. وبحسب القانون سيضطر الحزب الجمهوري لتعيين مندوب آخر عن الحزب ليحتل مقعده. ولن تحظى المنافسة الديمقراطية رومانوف على المقعد بدلًا من المرشح المتوفى.

وكان قد عثر على جثة هوف في الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم متوفيًا بعد ان احتفل بميلاده الـ72 في إحدى مواخيره الشرعية “باني رانش”. وكان هوف نجم برنامج تلفزيوني عن شبكة المواخير التي يملكها.