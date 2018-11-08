دولة الإمارات تستعد لافتتاح سفارتها في دمشق خلال أسبوعين

كشفت مصادر إمارتية رفيعة المستوى، أن أبو ظبي تستعد لإعادة فتح سفارتها في بدمشق خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب موقع “ليبانون ديبيت” فإن أبو ظبي تقوم حالياً بأعمال الصيانة اللازمة لمبنى سفارتها في العاصمة السورية تمهيداً لإعادة افتتاحها.

وأضاف: إن عدداً من الدول العربية والإقليمية تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية، وفتح سفاراتها التي أغلقت في دمشق منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، وأشار الموقع إلى أن بعض شركات السفر الإماراتية بدأت بتقديم عروض، وصفتها “بالمضمونة”، تتيح للسوريين إمكانية الحصول على تأشيرات دخول سياحية بوقت قصير جداً، بالتزامن مع أنباء عن نية الإمارات في إعادة افتتاح سفارتها بدمشق.

وأعلنت الحكومة السورية مؤخراً استئناف الرحلات الجوية بين مدينتي اللاذقية السورية وإمارة الشارقة الإماراتية في الاتجاهين.

يشار إلى أن دول مجلسي التعاون استدعت سفراءها من دمشق بشكل فوري عام 2012، أي بعد عام واحد على الأزمة السورية وما تلاها من حرب على الإرهاب.