خالد النبوي يعكف على كتابة فيلم روائي سيتولى اخراجه بنفسه

كشف الفنان المصري خالد النبوي، عن أحدث أعماله الفنية التي يستعد لطرحها الفترة المقبلة، معلنًا أنه يعمل حاليًا على كتابة فيلم روائي طويل.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي»، مساء امس الأربعاء، إنه سيخرج الفيلم بنفسه رافضًا الإفصاح عن أي معلومات بشأنه لحين الانتهاء من كتابته.

وأضاف أنه خلال دراسته في معهد الفنون المسرحية كان عنيدًا للغاية، ودائم السؤال عن كل شيء، حتى انفعل عليه ذات مرة الفنان الراحل سعد أردش، وتوجه إليه بالسؤال عما يرغب أن يعمل بعد التخرج إن كان مخرجًا أم ممثلًا، متابعًا: «قُلت له إني عاوز أبقى ممثل، فقالي يبقى تسمع الكلام شوية».

وأشار إلى أن الراحل سعد أردش، علمه درسًا هامًا في حياته الفنية وهو أنه يمكن للفنان ان يسأل عن كل شيء خاص بالعمل الذي يقدمه في البروفات، إنما وقتما يأتي دور التصوير عليه أن ينفذ كل ما يقوله المخرج.