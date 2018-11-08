ترامب يطرد وزير العدل لانه تنحى عن التحقيق بقضية الانتخابات الرئاسية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز، أمس الأربعاء.

وجاء ذلك بعدما وجه ترامب له انتقادات لاذعة؛ إثر تنحيه عن التحقيق في دور روسيا في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وكان رحيل سيشنز متوقعا على نطاق واسع بعد انتخابات الكونجرس، امس الاول الثلاثاء، التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما فقدوا السيطرة على مجلس النواب.

ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن انتقد رئيس علنا عضوا في حكومته بنفس وتيرة وشدة انتقاد ترامب لسيشنز (71 عاما)، الذي كان من بين أول أعضاء الكونجرس الذين دعموا حملته الرئاسية في 2015.

وأعلن ترامب رحيل سيشنز على تويتر. وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب: “بناء على طلبكم، أقدم استقالتي”.

وقال ترامب على “تويتر” إن ماثيو وايتيكر مدير مكتب سيشنز سيكون وزيرا للعدل بالإنابة.

ويرحل سيشنز عن منصبه كأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يعمل تحت إشراف وزارة العدل، تحقيقا واسع النطاق بشأن روسيا، أسفر حتى الآن عن توجيه اتهامات جنائية لعدد من مساعدي ترامب.