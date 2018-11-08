القائمة الكاملة باسماء ضباط الأمن العام المشمولين بالترفيع من كافة الرتب

صدرت الإرادة الملكية اليوم بترفيع عدد كبير من ضباط الأمن العام إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، وفقاً للقائمة التالية..

من رتبة عقيد الى رتبة عميد

عقيد مصطفى عبدالله محمود ابوعبيله

عقيد ركن عماد فالح عثمان العقرباوي

عقيد محمد فوزي مطير العزام

عقيد سفيان علي حسين العمري

عقيد خالد سلامه سليمان الطوره

عقيد جمال علي عبدالله النسور

عقيد احمد شاكر جبرائيل زنداقي

عقيد عبدالله حسين العلي النعواشي

عقيد محمد حمدي محمد الكوفحي

عقيد عفاش عواد نايل الزبن

عقيد بسام عبدالرزاق محمد النابلسي

عقيد خالد محمد محمود النوافله

عقيد محمد نايف محمود الصوافطه

عقيد محمود محمد مفضي الزعبي

عقيد فيصل هايل ذياب البري

عقيد محمد سالم سلامه العرينات

عقيد عيسى محمود يوسف ابوزريق

عقيد غالب سليمان غيث الهدايات

عقيد محمد فليح محسن المنيزل

من رتبة مقدم الى رتبة عقيد

مقدم عبدالرحيم خالد عبدالرحيم الصمادي

مقدم محمود عايد صالح الرحاحله

مقدم عمر لطفي ناجي القرعان

مقدم محمد محمود ابراهيم الشدوح

مقدم محمد سليمان سالم الرحاحله

مقدم محمد عيد نايف بني هاني

مقدم جمال محمد كامل الشرايعه

مقدم حسين خلف ايوب الشمايله

مقدم تيسيراحمد فاضل الجماليه

مقدم يزن يحيى عبدالرحمن الجراح

مقدم معتز”محمد زكي” محمد ربابعه

مقدم علاء عبدالله فرحان المومني

مقدم محمد جميل يوسف شابسوغ

مقدم محمود خلف علي النعيمات

مقدم بشار عبدالعزيز مسلم الهباهبه

مقدم فائق تحسين مفضي ارشيدات

مقدم سامي صقر العبد الرعود

مقدم هيثم محمود مفضي العلي

مقدم نايف محمد حسين الزيود

مقدم هاني حسين موسى العويدات

مقدم عيسى سالم عواد النجادات

مقدم جلال عاطف عبدالكريم القاضي

مقدم زياد ذيب فليحان النسور

مقدم زكريا علي عقيل مهيدات

مقدم سامر محمد صبح كريشان

مقدم محمد علي مفلح السرحان

مقدم علي احمد عواد القضاه

مقدم رمزي رشدي محمود الدبك

مقدم عماد ابراهيم احمد العدوان

مقدم فراس عبدالله عبدالجليل الشرايعه

مقدم عمر خليفه حرب الجبور

مقدم يزيد محمد عبد العبداللات

مقدم منير محمود محمد الشخانبه

مقدم سامح سفاح علي الهدبان

مقدم ركن فاروق محمد عبدالرحيم الحياري

مقدم صالح احمد عساف الرقاد

مقدم ركن بشار عقله سليم الدويري

مقدم فوزي مصطفى احمد الخوالده

مقدم لواء نايل عباس حتر

مقدم ثروت منصور حافظ الردايده

مقدم هشام مروح عبدالكريم البقور

مقدم قيس محمود جميل ابوهلاله

مقدم فهد احمد مقبول الرحامنه

مقدم عمر حميد شحاده عذاربه

مقدم محسن شحاده حسن الصقر

مقدم نواف عوده علي ابوزيد

مقدم زياد محمود عبدربه البدور

مقدم صائب عوده سلمان العكشه

مقدم ايمن احمد محمد عزام

مقدم حسين عبداللطيف مسلم القواسمه

مقدم ناصر عايض محمد المصبحين

مقدم ناصر حسن يوسف قبلان

مقدم حسين محمد عبدالله الشمايله

مقدم وليد احمد محمد الرفاعي

مقدم محمود زهير محمود الفريحات

مقدم بلال حماد محمد قصقص

مقدم عيسى احمد عيسى العزام

مقدم نصر خالد سليم الليمون

مقدم سليمان محمد عوده ابو عجور

مقدم ابراهيم محمود كايد النجداوي

مقدم حاتم عبدالكريم يونس الطراونه

مقدم عامر بدرالدين محمد الوديان

مقدم معتصم يوسف مصطفى بني سلامه

مقدم خالد عبدالرحمن سلمان شعلان

مقدم سائد عبدالعزيز ابراهيم يعقوب

مقدم عوض محمود غدير الصرايره

مقدم سامر سميح خلف الحجازين

مقدم احمد عبدالوهاب عبدالله المعايطه

مقدم عبدالرحمن مصطفى عبدالسلام كساب

مقدم فايز محمد احمود القطيش

مقدم رائد عبدالكريم مقبل الدعجه

مقدم يوسف سليمان احمد الخشاشنه

مقدم محمد احمد عبده خطايبه

مقدم خالد علي محمد المومني

مقدم احمد سالم محمد اللوزي

مقدم عبدالله محمد خليل جرادات

من رتبة رائد إلى رتبة مقدم

رائد سلطان عبدالرحمن احمد المناصير

رائد هشام مصطفى عبد العزيز علاوي

رائد احمد محمد موسى السطري

رائد احمد عقله عبدالله الحراحشه

رائد قاسم محمد محمود الطاهات

رائد ابراهيم عقله ابراهيم الهدايات

رائد محمد علي احمد المرافي

رائد محمود علي عيد الزوايده

رائد راغد معن سالم الخصاونه

رائد هزاع عبدالله هزاع الغرير

رائد محمد عقل حمدان عبيدات

رائد مهند بسام سعد الدين المجالي

رائد محمود سليمان ابراهيم العواسا

رائد ماجد فايز احمد البخيت

من رتبة نقيب الى رتبة رائد

نقيب مثقال سليم عوده الحباشنه

نقيب محمد خالد مفلح عبيدات

نقيب هيثم يونس عبدالكريم السواعير

نقيب هادي محمد احمد القضاه

نقيب عمر داوود عبدالقادر زميلي

نقيب جودت قاسم عبدالسلام الخشمان

نقيب ابراهيم سالم فاضل الطواهيه

نقيب حسين فخري سليمان الصرايره

نقيب ماجد سليم يوسف القضاه

نقيب تيسير محمد سليمان الدهيسات

نقيب ابراهيم محمد حمد جوارنه

نقيب منذر خليل احمد حمدان

نقيب نبيل عبدالكريم محمد الشوحه

نقيب محمد نور منصور محمد الصمادي

نقيب ناهض علي فلاح السعايده

نقيب عوني عبدالله حسن العتوم

نقيب عمر محمد قاسم بني خالد

نقيب وائل حكمت فواز نصير

نقيب نضيرعلي فلاح السواعير

نقيب سليم قسيم سليم عبابنه

نقيب فراس محمد علي الشقيرات

نقيب سالم محمد علي المساعيد

نقيب عبدالكريم فلاح محمد بني سلامه

نقيب حابس نزال سالم الخالدي

نقيب احمد محمد عيد افليح

نقيب امين عبد احمد ابورمان

نقيب حسين بدر احمد عبيدات

نقيب احمد جميل مفلح اللافي

نقيب حمزه سليمان احمد ابوجوده

نقيب مصطفى محمود مصطفى طناش

نقيب احمد عبد ذيب المريدات

نقيب مصطفى محمد عوض الزعبي

نقيب رائد علي محمد الشويلات

نقيب عبدالمجيد حسين عبدالغني الرباعي

نقيب اشرف حمدالله يوسف الحياري

نقيب عصام عطاالله ذياب القطاطشه

نقيب احمد محمد احمد دراوشه

نقيب محمد علي موسى جرادات

نقيب معن احمد عبدالله القضاه

نقيب ناصر صالح سالم الزرو

نقيب باسل عبدالله احمد السلمان

نقيب مجاهد محمود محمد الفروخ

نقيب انور محمد احمد الدولات

نقيب عمر محسن صالح الذيابات

نقيب توفيق سالم خليف الدعجه

نقيب رائف محمود محمد بطايحه

نقيب نبيل عقيل عيسى الرماضنه

نقيب سهى محمود عبدالكريم البلاونه

نقيب ابو بكر محمود عبدالله بخيت

نقيب محمد جودت خليل حموري

نقيب هاشم منير محمود هيلات

نقيب سرحان منصور محمد الشلول

نقيب خالد سليمان عبدالله المومني

نقيب عماد سلامه احمد السقرات

نقيب محمد سليمان مفلح عبيدات

نقيب طلال حامد حسن الرشاديه

نقيب فراس محمد صالح كناني

نقيب خالد عبدالحافظ عبدالعزيز المصالحه

نقيب بسام رضوان محمد ابوجلبان

نقيب عامر عبدالكريم خلف الصرايره

نقيب محمد محمود بركات شطناوي

نقيب ماجد داود علي العبوس

نقيب وائل مطلق صالح مقدادي

نقيب فاروق جميل محمد ابوعابد

نقيب مالك محمد ابراهيم العمد

نقيب مامون نايل حمد الحنيطي

نقيب معن حيدر حسين عيسى

نقيب اكرم عبداللطيف احمد الشنيكات

نقيب حسن احمد فالح كريزم

نقيب رائد موسى يوسف العلي

نقيب رجائي امين جادالله الضميدات

نقيب غالب محمدخير شتيوي هزايمه

نقيب ناجي عواد سالم الدعجه

نقيب عمر علي محمد الزريقات

نقيب علي محمد عبدالله شطناوي

نقيب امجد محمد سلامه الشمايله

نقيب مؤيد احمد محمد الشرمان

نقيب خليل علي ابراهيم الهروط

نقيب فرح ذياب محمد الجلامده

نقيب محمد محمود محمد الحياري

نقيب وهبي نواف موسى نصايره

نقيب مصطفى موسى ذياب المريحي

نقيب مفلح خليف احمد الزبون

نقيب احمد سلطي يوسف مهيدات

نقيب راتب حميدان سلامه الجبور

نقيب بسام سليمان خلف الكوره

نقيب مفيد خالد فرج الشديفات

نقيب محمد عبدالرحمن عواد المصري

نقيب موسى محمد موسى الحجوج

نقيب اياد احمد جميل بني عمر

نقيب وصفي محمد فرحان ابوزيتون

نقيب مصلح زرقان عوده السليحات

نقيب زكريا محمد امين محمد الرفاعي

نقيب ابراهيم محمد احمد دواهده

نقيب عامر خالد عبدالكريم الجندي

نقيب محمود ابراهيم محمد الزغول

نقيب اسامه عكاشه مصلح العتوم

نقيب عمر احمد عليان المشاقبه

نقيب صفوان صالح عبدالرحيم حجازي

نقيب ساطع ابراهيم مفلح القبلان

نقيب محمد عواد احمد الراوجيح البقوم

نقيب يوسف محمد نور حسن العزام

نقيب معتصم “محمدعلي” سلامه القسايمه

نقيب طاهر قبلان عبدالله الوريكات

نقيب سعيد فاضل حسن الحاج احمد

نقيب احمد عبدالحميد حمود العجالين

نقيب عبدالله حسن عبدالحافظ الحجاج

نقيب امجد حمد عبدالله الخوالده

نقيب معاذ محمد الشحاده العمر

نقيب محمد عبدالله احمد المعادات

نقيب محمد احمد قاسم الذياب

نقيب وصفي حمد محمد عريق

نقيب حسين عوض حسين المريان

نقيب بلال عبدالحي كريم الكفاوين

نقيب عماد محمد علي الدعجة

نقيب محمد علي مفلح المومني

نقيب حسين عمر عبدالهادي حوامده

نقيب عماد محمد عليان بني يونس

نقيب عبدالله فرحان حسين العزام

نقيب مظهر وصفي جميل خصاونه

نقيب خلف عواد حويل السرديه

نقيب عماد محمدفؤاد محمد الصمادي

نقيب نواف علي منيزل الغويريين

نقيب رزق غازي محمد البطاينه

نقيب راضي حسين سلامه محاسنه

نقيب مازن احمد محمد فليح

نقيب فارس عوده عبدالعزيز غنيمات

نقيب اديب محمد جميل العمايره

نقيب سليمان عوض عواد بني عطيه

نقيب مرزوق سالم عواد الشرفات

نقيب كفاح علي حمد دخل الله بني هاني

نقيب جميل سالم سلمان الاحمد

نقيب محمد خلف مفلح طلاق

نقيب فؤاد عايد محمد منيزل

نقيب مراد موسى يوسف الشبلي

نقيب ضيف الله سليمان الاسمر الحماد

نقيب محمد محمود محمد اليوسف

نقيب سامي حسين علي العديلي

نقيب محمود سليمان محمود الروسان

نقيب غيث جميل سليمان الشوارب

نقيب سامي عبدالحفيظ داود صالح

نقيب جعفر محمد محمود سلامه

نقيب ضيف الله احمد علي قواقزه

نقيب فريد صالح عبدالكريم العوده

نقيب محمد مجيد محمد حتامله

نقيب محمد نجم محمود الشمايله

نقيب زهير محمد حمدان العلوان

نقيب امجد حسين محمد مناور

نقيب واصف رضوان محمد الريالات

نقيب خالد عبدالكريم خليف الحوامده

نقيب فيصل سالم سليمان الجبور

نقيب خلدون مظهر عبدالمفلح الدباس

نقيب احمد مفيد احمد القاضي

نقيب احمد يوسف ثاني السواعير

نقيب عدنان علي سالم ابورمان

نقيب سيف الدين محمد يوسف عبيدات

نقيب هشام سليمان موسى معايعه

نقيب رياض محمد عقيل حماشا

نقيب زكريا مصطفى حسن ربابعه

نقيب شاهر فارس عبدالكريم الشخانبه

نقيب محمد عبدالله محمود السمارنه

نقيب حسن محمود خالد السويلمين

نقيب محمد حسان صالح عباده

نقيب زياد عايد حسن الزيود

نقيب اشرف عمر عبدالرزاق الفاخوري

نقيب بادي مصطفى مفلح العبدالكريم

نقيب زياد محمود موسى الطويل

نقيب ماجد مطلق حسن الوخيان

نقيب عبدالله عواد مفضي السعايده

نقيب رامي سالم دواد “ابوعرابي العدوان”

نقيب احمد فرحان مصطفى الخريسات

نقيب احمد غازي محمد مقابله

نقيب هشام علي محسن الشوابكه

نقيب امجد جاسر منور الجبور

نقيب فوزي محمد معقل العتوم

نقيب اشرف فايز علي الشطناوي

نقيب موفق جريس سليمان سمردلي

نقيب محمد عبدالرحيم محمود السهو

من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب

ملازم1 شاهر عارف عبدالقادر ابو شهيل

ملازم1 وليد عبدالرزاق حسين الزريقي

ملازم1 لؤي صالح علي معابره

ملازم1 مؤمن صالح خليل غرايبه

ملازم1 بكر علي موسى الحوامده

ملازم1 خلدون يوسف عواد الساكت

ملازم1 طارق محمد سعيد المعمار

ملازم1 نور الدين محمد علان عمايره

ملازم1 ابراهيم حسين رمضان الخشمان

ملازم1 وسام حمد عبد النوايسه

ملازم1 سفيان ممدوح محمود السوالقه

ملازم1 اشرف سليم ابراهيم البدور

ملازم1 محمد علي نويفع الشديفات

ملازم1 محمد بهجت اسماعيل قشحه

ملازم1 خلف ابراهيم محمد الياسين

ملازم1 غسان احمد عبدالكريم الخلايله

ملازم1 ياسر سلامه احمد السليحات

ملازم1 ابراهيم ناجي ابراهيم عبد الدايم

ملازم1 سهل عادل محمد القراله

ملازم1 جلال محمد عبدالله الحواتمه

ملازم1 محمد سليم احمد عبدربه

ملازم1 عمر عبدالرحمن فراس السيايده

ملازم1 هاني قاسم محمد الشرعه

ملازم1 معتز سليمان هلال جرادات

ملازم1 علي خليفه محمد الدلابيح

ملازم1 احمد عبدربه سلمان الشمايله

ملازم1 حسن محمد خليل الرفوع

ملازم1 صايل سالم خلف الغويري

ملازم1 خلدون مجلي صالح العنيزات

ملازم1 عيسى عبد الفتاح علي الدقاق

ملازم1 عايد سالم مهاوش الدعجه

ملازم1 محمود شكري فياض شناعه

ملازم1 عامر محمد فائق عبدالكريم

ملازم1 علي ياسين علي العمري

ملازم1 صلاح كمال عقاب البزور

ملازم1 باسم مشهور احمد العطيات

ملازم1 عبدالعزيز عوده شتيوي طعامنه

ملازم1 اسماعيل علي احمد بني عيسى

ملازم1 احمد محمود عبدالله بني عيسى

ملازم1 مازن ظاهر خلف هزايمه

ملازم1 جعفر احمد حسن الرحيل

ملازم1 محمد علي سليمان الشماسات

ملازم1 وائل احمد خلف عبيدات

ملازم1 حكم عبدالغني يوسف العفيشات

ملازم1 فراس احمد محمود الشبول

ملازم1 عبدالاله عياده حمد الزيود

ملازم1 فراس هلال عقله العمايره

ملازم1 طلعات عبدالكريم عبدالغني العويدي

ملازم1 عبدالباسط محمود خلف اللباينه

ملازم1 محمد عبدالله علي العزام

ملازم1 خالد فائق عايش السبول

ملازم1 حسن هلال سعود حويت

ملازم1 رائد عبدالحافظ نويران الفقهاء

ملازم1 ايمن محمود سليمان ظهيرات

ملازم1 ماهر غازي مفلح الناصر

ملازم1 سامر هاشم فلاح هزايمه

ملازم1 اسماعيل دامس طلب المحاميد

ملازم1 محمد تركي علي المعلاويه

ملازم1 عاصم محمد منوخ هزايمه

ملازم1 رامي سليم عليان المصاروه

ملازم1 عبدالله حابس محارب السرديه

ملازم1 انس محمد اسامه احمد مهيار

ملازم1 محمد عبدالمجيد فلاح الملاحمه

ملازم1 حازم خلف حسين ابو رمان

ملازم1 مفيد صافي عقل دلوع

ملازم1 عوض عبدالله عمر البواريد

ملازم1 مشهور يوسف صالح حسونه

ملازم1 معلا حسن معلا المحارمه

ملازم1 منصور عايد سليمان الخوالده

ملازم1 عدنان سلامه ربيع الخلايله

ملازم1 عبدالله صالح محمد جوارنه

ملازم1 وصفي عوده احمد خوالده

ملازم1 محمد معروف خليل الزعبي

ملازم1 عاطف ابراهيم احمد ابو مصطاف

ملازم1 سفيان احمد خليل الطوالبه

ملازم1 محمد علي عايد الشديفات

ملازم1 خالد فلاح السليم الخلايله

ملازم1 محمد احمد علي شويات

ملازم1 حابس عبدالكريم محمد الكايد

ملازم1 سمير علي عوض النجار

ملازم1 علي محمود علي الحجيله

ملازم1 سالم ابراهيم سليم الشوره

ملازم1 محمد علي احمد عزام

ملازم1 جابر عبد الوهاب سليم الحروب

ملازم1 محمود سلامه علي الشوابكه

ملازم1 مبارك منور يوسف الزيادات

ملازم1 سفيان عبدالله عبدالعزيز الحلالمه

ملازم1 عماد احمد فاضل الحسبان

ملازم1 فراس صبحي اسعد ابو عبيد

ملازم1 عثمان عبدالقادر عبدالرحمن العيسى

ملازم1 وليد عارف محمد السبيعات

ملازم1 خضر محمود محمد اسريوه

ملازم1 عصام محمود عيد البداينه

ملازم1 اكرم سعيد محمود الاسحم

ملازم1 محمد علي قسيم درادكه

ملازم1 خالد سالم مصطفى الخليفات

ملازم1 عبدالسلام خالد علي العمري

ملازم1 نجوى زهير حافظ النجداوي

ملازم1 محمد راجي حسن حطاب

ملازم1 اياس علي حمدي بنيان

ملازم1 عبدالله يوسف كريم المناعسه

ملازم1 احمد عوده عبدالقادر كيلاني

ملازم1 ابراهيم محمد ابراهيم الخصاونه

ملازم1 راكان احمد خلف خزاعله

ملازم1 محمد هشام محمد عبابنه

ملازم1 رائد طلال يونس القيسي

ملازم1 ماجد احمد خلف المساعفه

ملازم1 ضافي محمد محمود الديك

ملازم1 خالد محمد فليح العبدالله

ملازم1 سامر عدنان حمدان ابو طاقيه

ملازم1 يزن محمد خلف الخلف

ملازم1 عمر قاسم اسود الدرويش

ملازم1 محمد عبدالله عبدالحافظ علاوين

ملازم1 منتصر محمد عقله عموش

ملازم1 عبدالله محمود سلامه السرحان

ملازم1 اياد وليد سلامه القيسي

ملازم1 حمزه محمد احمد الحسبان

ملازم1 فايز عبدالمعطي فهد السنيان

ملازم1 عيسى شحاده الياس قاقيش

ملازم1 فادي واصل عوض مومني

ملازم1 احمد عطا سليمان المناسيه

ملازم1 محمد فتحي محمد ابوكف

ملازم1 عبدالله حكمت عبدالله العمري

ملازم1 نايل مسلم عيد ابو غليون

ملازم1 فهد حسين مسند الهرش

ملازم1 هاني رشاد عوض العظامات

ملازم1 علي سالم اغديفان الحواتمه

ملازم1 ابراهيم سليمان سمحان الشوره

ملازم1 فراس احمد محمود ابو غوش

ملازم1 اشرف ياسر سالم السرحان

ملازم1 رائد منور خلف البخيت

ملازم1 علي معيوف وادي عنزه

ملازم1 طلال سرحان مفلح المسحيم

ملازم1 موفق مفلح علي الغدران

ملازم1 علي سعيد محمد برهوم

ملازم1 سليمان عبدالكريم حمدالله الدبايبه

ملازم1 عطا الله مليح هليل السميحيين

ملازم1 عبدالسلام مفلح محمد بني خالد

ملازم1 طالب علي متروك الجردان

ملازم1 عبدالحميد محمد عبدالحميد يوسف

ملازم1 عماد احمد محمد العطار

ملازم1 عصام محمد علي جلال

ملازم1 محمد خير حسين يوسف العمري

ملازم1 عمر يونس عبدالحليم الزيادنه

ملازم1 محمد سليمان علي عبيدات

ملازم1 عبدالقادر عدنان عبدالقادر العجلوني

ملازم1 سليمان حسن سليمان غيظان

ملازم1 فراس عليان موسى الوديان

ملازم1 خلدون كامل سليمان عياصره

ملازم1 محمد اقبال عبدالكريم سليم الخصاونه

ملازم1 علاء فاضل محمود العمور

ملازم1 عبد الباسط محمد علي عبيدات

ملازم1 محمد ماهر علي عبداللطيف جرادات

ملازم1 اشرف سلمان نجيب الاعور

ملازم1 حمدي علي محمد الديات

ملازم1 خالد عطا الله فلاح الزواهره

ملازم1 عبد الوهاب زعل سليمان الشياب

ملازم1 احمد شفيق احمد حمادنه

ملازم1 فريد محمد عبدالمهدي الطواهيه

ملازم1 عز الدين مصطفى احمد بني الدومي

ملازم1 سمير محمد خليل بني بكار

ملازم1 عماد احمد محمد الدرابكه

ملازم1 يوسف محمد ابراهيم العزام

ملازم1 قاسم علي عيسى المسلماني

ملازم1 حسين علي عبدالله الزيود

ملازم1 طارق عبدالله غثيان الشوابكه

ملازم1 سليمان احمد محمد بني خلف

ملازم1 ابراهيم مطلق خالد العيسى

ملازم1 خلدون محمود علي عيسى

ملازم1 احمد عيسى توفيق فريحات

ملازم1 ليث نايل سالم الريالات

ملازم1 وليد محمد امين عقله ابو زيتون

ملازم1 رائد سعود محمد قاسم

ملازم1 باسل طايل عارف براهمه

ملازم1 فوزي محمد احمد بطايحه

ملازم1 صلاح سليمان علي الزعبي

ملازم1 عبدالمجيد احمد عبدالقادر زيدان

ملازم1 احمد محمد طالب مقدادي

ملازم1 غسان عوده سلام ابو شيخه

ملازم1 علي راجي فضل الفاعوري

ملازم1 احمد محمد يوسف الجراح

ملازم1 محمد محمود عمر ابو جلبان

ملازم1 سلامه محمد سلامه الحياري

ملازم1 فائق حسن محمد العمري

ملازم1 براء محمد هويمل كريشان

ملازم1 سامر يوسف عويد مقابله

ملازم1 مجدي توفيق نايف ابو عره

ملازم1 باسم عبدالرحمن زيدان ابو الحاج

ملازم1 محمد صبري حسن خليل

ملازم1 منتصر محمود ذيب المومني

ملازم1 حسن عادل ابراهيم عبنده

ملازم1 رياض احمد توفيق ابو الرب

ملازم1 موسى احمد عبدالله عبابنه

ملازم1 عامر سعيد عبدالرحمن هصيص

ملازم1 حسني اكريم عبدربه القراله

ملازم1 هادي ذيب سليمان الحوراني

ملازم1 سمير خالد عليان بطانيه

ملازم1 عصام محمد مصطفى الصمادي

ملازم1 زيد عليان صالح الفاعوري

ملازم1 ابراهيم احمد بشير الرفايعه

ملازم1 رضوان احمد عبدالقادر الجعارات

ملازم1 ياسر سعد عبدالقادر المناصير

ملازم1 خلف عبدالرحمن مسلم القراله

ملازم1 راكان فؤاد عبدالفتاح عقده

ملازم1 عصام شاكر مسلم الرواشده

ملازم1 اسماعيل خلف احمد الصرايره

ملازم1 عمر سالم محمود العوران

ملازم1 وليد محمود سالم مغايره

ملازم1 فاضل زياد عيد المومني

ملازم1 طارق عبدالغني سليم الزغيلات

ملازم1 مخلد خليف عليان السليحات

ملازم1 سليمان رجا الله سليمان المعايطه

ملازم1 جعفر صالح مفلح العدوان

ملازم1 صالح احمد داود عبابنه

ملازم1 فراس حمدان بخيت النعيمات

ملازم1 حاتم سالم محمد المعايطه

ملازم1 عرفات ياسين محمد حمادنه

ملازم1 رائد محمد مصطفى ابو سمره

ملازم1 محمد احمد محمد حموده

ملازم1 فؤاد عامر محمود ابو سلمان

ملازم1 مصطفى محمد جميل عبدالرحمن

ملازم1 تيسير حسن عبدالعزيز ايوب

من رتبة ملازم ثاني إلى رتبة ملازم أول

ملازم2 سمير محمد سليم دويكات

ملازم2 عمر محمد عباس جوارنه

ملازم2 ماجد محمود حسن صلاح

ملازم2 وفيق احمد فوزي الخزاعي

ملازم2 احمد محمد علي النعيمات

ملازم2 ابراهيم عبد السلام بركات الطراونه

ملازم2 احمد خالد عيد تهتموني

ملازم2 محمد هاشم محمد هياجنه

ملازم2 حيدر عواد علي الاحمد

ملازم2 فايز احمد موسى خويله

ملازم2 ناصر نبيل محمود حسن

ملازم2 زيد عيسى سليمان غوانمة

ملازم2 مراد محمد مفلح الغريب

ملازم2 احمد عبدالله قاسم المومني

ملازم2 محمد حسني محمد الرشيد

ملازم2 صدام احمد عبد ربه فلاح

ملازم2 عامر عبدالله علي ابو دقر

ملازم2 معتصم محمد محمود الكفاوين

ملازم2 محمد حسن عقله السرحان

ملازم2 خالد احمد سليمان الجبالي

ملازم2 محمد عبدالرحمن عبدالله الخرابشه

ملازم2 عبدالله محمود عبدالله الزيود

ملازم2 عاشق عوض فرحان النعيمات

ملازم2 سيف مشهور عبد الغني المجالي

ملازم2 عماد عيسى حسن الخمايسه

ملازم2 عمر عليان احمد الخرابشه

ملازم2 خلدون توفيق ابو سته ابو وندي

ملازم2 جمال غازي محمد ابو جليل

ملازم2 بلال موسى حمد الربايعه

ملازم2 محمود كامل علي الشقيرات

ملازم2 اشرف احمد حسين ابو عليوه

ملازم2 عماد بخيت رجا الغريب

ملازم2 مهند نواف محمد الشناق

ملازم2 محمد صالح ضيف الله الجرايشه

ملازم2 اشرف عارف حمدان الحنيطي

ملازم2 جلال خلف سالم المراحيل

ملازم2 ماجد منور احمد السكارنه

ملازم2 محمد احمد رجا الخزاعله

ملازم2 موسى مخلد محمد المهيرات

ملازم2 سمير مصطفي عبد الهادي الرمامنه

ملازم2 سيف الدين صياح محمود الدقامسه

ملازم2 فهد محمد خلف الخوالده

ملازم2 خالد ندى ضحيان الجذالمه

ملازم2 عوده احمد عوده العلقان

ملازم2 يوسف خالد سالم خوالده

ملازم2 عثمان محمد عبد الحميد الذنيبات

ملازم2 سعد خالد سليمان ابو رمان

ملازم2 خلدون علي رضوان الرواشده

ملازم2 مجدي كامل عبد الحميد العجارمه

ملازم2 طارق محمد عبد الغني القضاه

ملازم2 يوسف محمد حمد السحالين

ملازم2 طراد محمد قاسم علاونه

ملازم2 نسيم عطا الله شافي المسند

ملازم2 محمد هشام محمود غرايبه

ملازم2 صالح احمد صالح ابو رمان

ملازم2 علاء احمد رزق خوالده

ملازم2 رائد ابراهيم شتيوي البدور

ملازم2 علي محمود علي الطراونه

ملازم2 عفاش مصطفى ارشيد الشديفات

ملازم2 اسد محمد حسن بني خلف

ملازم2 اشرف جمال مرعي قزق

ملازم2 خلدون غالب نعمه بطارسه

ملازم2 علي محمد عيد الحويطات

ملازم2 محمد سميح كامل المواضيه

ملازم2 وائل احمد ثلجي الزبون

ملازم2 معاويه عبدالرحمن سحيمان الخنازره

ملازم2 زاهي محمود احمد عدواني

ملازم2 محمد عليوي سالم مشاقبه

ملازم2 سلطان عطا الله سلامه الشماسين

ملازم2 قصي صبحي ذياب بنيان

ملازم2 مهند فيصل احمد عبيدات

ملازم2 علي جمال فلاح الخرشه

ملازم2 ماجد خلف عيسى الزعبي

ملازم2 علي خلف علي الخرابشه

ملازم2 احمد محمد مطلق العنانزه

ملازم2 محمد عبدالله علي ابو شرار

ملازم2 مختار زهير احمد الروسان

ملازم2 محمود عبدالحليم فياض ابو الشعر

ملازم2 عبدالباسط سالم محمد قسايمه

ملازم2 رامي محمد احمد شبلي

ملازم2 ناصر عبدالله حمد العبيد الله

ملازم2 احمد عبد الفتاح محمود الزيادات

ملازم2 احمد نمر محمد الرحامنه

ملازم2 محمود عبدالله عبدالقادر الجعارات

ملازم2 هشام فريد هيشان حداد

ملازم2 طارق ماجد احمد عناقره

ملازم2 مصطفى جمال حسان الدعجه

ملازم2 ايهاب محمد محمود عموره

ملازم2 محمد زهير احمد المومني

ملازم2 محمد عبدالله محمد ابو خيط

ملازم2 احمد ماجد احمد الصالح

ملازم2 متعب موسى حمد العقيطات

ملازم2 محمد عدنان محمد الخليلي

ملازم2 طارق محمد فالح العمري

ملازم2 عبد الله زايد ابراهيم شطناوي

ملازم2 محمد حسين علي الملكاوي

ملازم2 احمد عبدالرحمن صالح خليل

ملازم2 معاذ صالح عيسى اللطايفه

ملازم2 مهند موسى احمد الشلول

ملازم2 ابراهيم عبدالرحمن محمد عبد ربه

ملازم2 محمد فلاح ابراهيم السميرات

ملازم2 حمزه يوسف محمد شومان

ملازم2 قاسم ابراهيم يوسف بشابشه

ملازم2 عماد يعقوب مرعي الدلابيح

ملازم2 طارق علي عبد السلام الضمور

ملازم2 اسامه محمد فرحان دواغره

ملازم2 محمد عبدالكريم عبدالعزيز الطيطي

ملازم2 ايهاب عصام محمد العلاونه

ملازم2 سلامه عوده سليمان العديني

ملازم2 احمد اكرم نهار الدقامسه

ملازم2 حاتم سالم سلامه ابو راشد

ملازم2 محمد عزت اسعد بني عيسى

ملازم2 علاء سليم شحاده شتيات

ملازم2 رامز عقله محمد شويطر

ملازم2 احمد حسن محمد ابو الفول

ملازم2 مراد مصطفى رجا جمال

ملازم2 اسلام خليف عياده العيسى

ملازم2 معتصم شايش حسن العلي

ملازم2 سعد عبد الاله فارس غرايبه

ملازم2 فراس محمد هلال الرفاعي

ملازم2 ابراهيم محمود عبدالفتاح البستنجي

ملازم2 قيس عوض عبدالرحيم الغزاوي

ملازم2 ياسر حمد عبدالله العودات

ملازم2 ضرار زياد علي هياجنه

ملازم2 رافت محمد فارس الخزاعله

ملازم2 احمد سالم عوده الزيدانين

ملازم2 صالح عبدالرحيم يوسف الزواتيه

ملازم2 عمار سلامه عبدالرحمن الحجران

ملازم2 عبدالرحمن منور عبدالرحمن مريان

ملازم2 عمر ابراهيم محمد البلاسمه

ملازم2 علاء حسين علي العموش

ملازم2 عمر محمد احمد بني ارشيد

ملازم2 بسام محمود عقله خشاشنه

ملازم2 محمد علي عبدالله الحوارنه

ملازم2 طارق احمد خلف العزي

ملازم2 محمود عوض موسى العابد

ملازم2 معاويه محمود محسن النجداوي

ملازم2 هاشم عبد الحميد خلف الغويرين

ملازم2 باسم محمد خضر العوامره

ملازم2 صلاح الدين محمد مصطفى السخني

ملازم2 محمد عبد خليل غرايبه

ملازم2 احمد خليل عبد المهدي النوايسه

ملازم2 سامي ماجد محمد بني خلف

ملازم2 ليث عبدالله عباس المناصير

ملازم2 محمد صالح محمد رمضان

ملازم2 ماجد محمد ماجد الشريده

ملازم2 محمد عبد المنعم محمد المزاري

ملازم2 حسين عبد الناصر حسين حسين

ملازم2 عبدالله بخيتان عوده العظامات

ملازم2 محمد مفلح سالم الكساسبه

ملازم2 مامون محمد عايش الفوارس

ملازم2 محمد عطا الله عواد الرواحنه

ملازم2 مراد عوده عبدالعزيز الذيبه

ملازم2 ابراهيم محمد محمود صافي

ملازم2 صهيب محمد حسين عبيدات

ملازم2 رائد عبدالرزاق محمد الشبول

ملازم2 باسل احمد محمد الحياري

ملازم2 احمد هاني فلاح خطاطبه

ملازم2 اسامه مهاوش راشد الشديفات

ملازم2 مؤيد علي احمد المبارك

ملازم2 بشار محمد علي الهزايمه

ملازم2 عمر عقله محمد عبد الغني

ملازم2 عامر علي هامل ابو ذوابه

ملازم2 مصطفى سالم احمد الكوري

ملازم2 صدام محمد حسين العطار

ملازم2 علاء محمد علي الجزازي

ملازم2 محمد علي محمد مهيدات

ملازم2 زياد فتحي حسين وراد

ملازم2 احمد ابراهيم بركات الضمور

ملازم2 يوسف محمد مزعل غنيمات

ملازم2 احمد حمزه توفيق الحامد

ملازم2 منذر حسين احمد مغايره

ملازم2 اشرف محمد حسن عبابنه

ملازم2 احمد علي محمود شهابات

ملازم2 جميل احمد علي العمري

ملازم2 احمد محمد رجا الدواغره

ملازم2 هاني طايع عبد الحميد المجالي

ملازم2 محمد ناجي محمد عياصره

ملازم2 حمد تيسير حمد العجوري

ملازم2 محمد وصفي عقله بني عيسى

ملازم2 هيثم هاني عبدالرحيم الملاحمه

ملازم2 محمد غازي محمد العثامنه

ملازم2 بكر عبدالله احمد ابو زريق

ملازم2 حسان عبدالقادر محمد بني طه

ملازم2 امجد ماجد عبدالله الرياحنه

ملازم2 محمدخير جمال سليمان ابو عاقوله

ملازم2 عماد صالح حسن ملكاوي

ملازم2 محمد علي محمد ربابعه

ملازم2 شاكر محمد عبدالله العبد الغني

ملازم2 ابراهيم ادحيلان ابراهيم الحجازين

ملازم2 حمزه محمد لافي الدقامسه

ملازم2 امجد محمد حسين حجازي

ملازم2 علاء محمد عبد الحميد الخمايسه

ملازم2 محمود ماجد محمد الصمادي

ملازم2 احمد محمد خير يوسف لوباني

ملازم2 فيصل خلف اوسيد المساعيد

ملازم2 اشرف يوسف حسن شقيرات

ملازم2 محمود موفق فارس فارس

ملازم2 احمد محمد عوض خمايسه

ملازم2 بدر الدين محمود سالم المواجده

ملازم2 انور فارس عبدالرحيم فحل

ملازم2 ثامر خالد عبدالكريم الشوابكه

ملازم2 ماهر ذياب فالح الشرمان

ملازم2 عمر احمد محمد الحويان

ملازم2 حمزه سلطي محمد خطايبه

ملازم2 محمود صالح محمد الذنيبات

ملازم2 بهاء رافع محمد زيتون

ملازم2 مراد محمد رزق كايد غرايبه

ملازم2 محمد نور مدحت نورالدين الصراوي

ملازم2 تاج الدين عبدالله فرج حسبان

ملازم2 عامر يوسف محمد هليل

ملازم2 مهند سليمان ارشيد الكساسبه

ملازم2 وسام عبدالرحمن كريم المخادمه

ملازم2 محمد احمد عبدالرحمن الخرابشه

ملازم2 عبدالله محمد حسين الجروان

ملازم2 احمد سامي احمد محمد

ملازم2 حسام سليمان محمد حوراني

ملازم2 شاهر اسعد محمود بني عيسى

ملازم2 امين محمد مصطفى عبدالفتاح

ملازم2 ابراهيم عبدالله محمود دبوس

ملازم2 سلمان محمد سلمان الخزاعله

ملازم2 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن جرادات

ملازم2 علي حسن عبدالفتاح المسالمه

ملازم2 ربيع علي محمد الربيع

ملازم2 ضرار رسمي صالح عليوه

ملازم2 عبدالله محمود محمد الشريده

ملازم2 محمد غالب عطالله الذنيبات

ملازم2 محمد رافع عبدالله العبدالرحيم

ملازم2 محمد عبدالكريم علي البيدر

ملازم2 محمود خالد محمد الرفاعي

ملازم2 نبيل عبد السلام محمد ابو شندي

ملازم2 مامون هارون عبدالعزيز الشريده

ملازم2 سلطان تيسير عبدالله المشاقبه

ملازم2 عمر منصور عايش السليمات

ملازم2 محمدعيد احمد عبدالقادر غريزات

ملازم2 محمد احمد طالب العزام

ملازم2 ماهر سليمان سلامه القضاه

ملازم2 مراد مصطفى سعود الربيع

ملازم2 سامي حسن محمود لبابنه

ملازم2 مصعب محمد علي القضاه

ملازم2 بلال محمد برهم القضاه

ملازم2 محمد عبد الحميد سالم الشخاتره

ملازم2 محمد احمد سلمان المناصير

ملازم2 خالد حامد ابراهيم الخرشه

ملازم2 معاويه ظاهر علي الحراحشه

ملازم2 سامي محمود خلف الزيدانيين

ملازم2 رونس محمد طراد الرويلي

ملازم2 ماجد ابراهيم محمد الدقامسه

ملازم2 انس عوض محمود درادكه

ملازم2 محمد قاسم محمد العراعره

ملازم2 محمود محمد عبدالرحمن قطيشات

ملازم2 محمد سامي نهار الدقامسه

ملازم2 محمد ابراهيم حسين عربيات

ملازم2 هاشم صالح محمد العرود

ملازم2 نورالدين احمد حامد المعايعه

ملازم2 اسماعيل ناصر حميدان الدبوبي

ملازم2 عبدالله حسين جميل زوانه

ملازم2 محمد حسين محمد الجراح

ملازم2 بهاء خلف علي القادري

ملازم2 علي محمد بركات الفريحات

ملازم2 ديمه كمال عبدالرزاق خريسات

ملازم2 نزار عقاب سالم خرابشه

ملازم2 معاويه يوسف عبدالرحمن بني عيسى

ملازم2 احمد عبدالكريم سليمان الجعافره

ملازم2 سهم سليم نافع المدادحه

ملازم2 فيصل راتب محمد الرحامنه

ملازم2 مصطفى علي حسين الكايد

ملازم2 فادي ابراهيم عبدالرحمن قطيفان

ملازم2 محمد احمد محمد العمري

ملازم2 يزن ممدوح حسن الضمور

ملازم2 محمد ماجد احمد المومني

ملازم2 ابراهيم خليف مفلح بني ياسين

ملازم2 خالد عبدالله علي موسى

ملازم2 اشرف محمد عبدالله دواغره

ملازم2 عبدالرحمن محمد سالم النزال

ملازم2 هاني محمود عبدالقادر المرايحه

ملازم2 سامر موسى صالح بني يونس

ملازم2 صدام نصير احمد العزام

ملازم2 رائد عبدالله عبدالقادر الحميدي

ملازم2 حمد علي حمد الزينات

ملازم2 امجد حسين علي العدول

ملازم2 فراس عايد خليف القطيفان

ملازم2 عبدالله محمد سعيد مصطفى عبابنه

ملازم2 ابراهيم سلامه عيد السعيديين

ملازم2 فايز علي عبدالله الدروع

ملازم2 مصطفى راجح عبدالرزاق جرار

ملازم2 مشهور سالم عبد السمور

ملازم2 اجود طارق ابراهيم اللصاصمه

ملازم2 مأمون حسين عباس وردات

ملازم2 محمد احمد صالح الغويري

ملازم2 خلدون محمد مرزوق الرواشده

ملازم2 محمد موسى محمد طعامنه

ملازم2 بلال عايد سليم الخوالده

ملازم2 مؤيد احمد محمد فليح

ملازم2 مؤمن نبيل محمود عبيدات

ملازم2 سيف محمد جميل الزعبي

ملازم2 اشرف حسن عوده الجعبري

ملازم2 مروان محمد عبدالرحمن الصباحين

ملازم2 عمر محمد فلاح الزواهره

ملازم2 عيسى عايد عواد الخوالده

ملازم2 حماد عدنان صلاح المعايطه

ملازم2 عوض نزيه عبدالله النصر

ملازم2 سامي محمد عبيد الغبايا

ملازم2 حافظ موسى سليمان الجعافره

ملازم2 جلال عبدالفتاح عبدالكريم الخطيب

ملازم2 ابراهيم سليم ابراهيم سماره

ملازم2 عصام احمد خميس الزيدانين

ملازم2 محمد عارف محمود طويسات

ملازم2 نصير محمد طلال الذيب

ملازم2 رامي يحيى علي الحموري

ملازم2 مازن حيدر محمد اللويسي

ملازم2 ايسر ناجي محمد العزام

ملازم2 خلدون احمد محمد بني ملحم

ملازم2 احمد تركي احمد الربابعه

ملازم2 جعفر محمود نجيب العرايضه

ملازم2 اشتياق فوزي محمد ملكاوي

ملازم2 ناجح يوسف علي المواس

ملازم2 ايمن محمود عبدالله صالح

ملازم2 احمد حسين جمعه حسن

ملازم2 رشيد محمد رشيد اليوسف

ملازم2 عامر ابراهيم محمود العمور

ملازم2 بلال جمال حسن بني سلامه

ملازم2 جميل عبد السلام جميل البيايضه

ملازم2 شوكت عبدالكريم محمد دهون

ملازم2 عبد الحكيم موسى يوسف الصبيح

ملازم2 عبد الغني سعد عبد الغني العجالين

ملازم2 سمير احمد خلف المخاريز

ملازم2 اسامه محمد محمود العقايله

ملازم2 عبدالله محمد طعمه القضاه

ملازم2 حمزه محمد يوسف الصمادي

ملازم2 عواد فهد عبد الوالي النعيمات

ملازم2 مجيب الرحمن طلال مصطفى العتوم

ملازم2 زياد موسي مبارك الجريري

ملازم2 فارس محمد مجلي الدحيم

ملازم2 محمود عبده مصطفى ابو رمان

ملازم2 امجد يوسف جمعه صلاح

ملازم2 عرفات شحاده حسين السرخي

ملازم2 محمد حامد حمدان جويزه

ملازم2 نسيم فائق احمد فريحات

ملازم2 محمد لافي علي النواصره

ملازم2 فؤاد احمد عوض الحموري

ملازم2 صلاح احمد سليمان المعاني

ملازم2 رضوان عيسى مسلم العبابسه

ملازم2 ابراهيم رضوان محمود اغا

ملازم2 اسامه محمد فريح العنانزه

ملازم2 رائد محمود سليمان الشطناوي

ملازم2 طارق سليمان سلامه ابو خوصه

ملازم2 منذر فهد ربيع السليحات

ملازم2 بهاء محمد خلف كلوب

ملازم2 عمر احمد عيسى النصايره

ملازم2 رائد توفيق عبد عمايره

ملازم2 مروان عبد الحافظ عبدالعزيز الشرايعه

ملازم2 احمد سليمان مصلح الحويطات

ملازم2 جمال عبدالله خليل الحاوي

ملازم2 منذر موسى عبد النبي الفقراء

ملازم2 طارق محمد عبدالله ابو رمان

ملازم2 خلدون محمد مصطفى سالم

ملازم2 عصام صالح فلاح الحياري

ملازم2 محمد عبد الحميد محمد الشمايله

ملازم2 حمدان احمد حمدان بطاينه

ملازم2 خلدون داود محمد المعايعه

ملازم2 ابراهيم خلف صياح الفقهاء

ملازم2 شريف حسن احمد عبدالعال

ملازم2 عدنان محمد محمد سعيد فريوان

ملازم2 محمد حسن اسمر عبدالباقي

ملازم2 محمد فهمي مروان اسماعيل

ملازم2 عبدالكريم احمد علي جوارنه

ملازم2 امجد سالم عايد رحامنه

ملازم2 محمد عاطف محمد المومني

ملازم2 عامر رسمي موسى البدور

ملازم2 ثابت زهير صالح بني عبدالرحمن

ملازم2 عامر نصار نجيب حداد

ملازم2 محمد صالح محمد المغربي

ملازم2 نشأت كمال كريم الحلالمه

ملازم2 صالح مصطفى عبيد سليمان

ملازم2 غالب محمد عبدالله بني ملحم

ملازم2 احمد محمد سعيد رضا عمايره

ملازم2 عبد الحفيظ عصري ربيع المرادات

ملازم2 بكر عبدالرحمن هلال السوالقه

ملازم2 هاني عبدالرحمن سليمان الطعاني

ملازم2 برهم محمود عليان الرحامنه

ملازم2 ماجد سالم محمد الاحمد

ملازم2 احمد ابراهيم احمد ابو الزينات

ملازم2 بشار محمد عبدالله ابو ربيعه

ملازم2 وائل فارس ابراهيم الفراج

ملازم2 مرزوق خلف مرزوق العموش

ملازم2 عناد عبد الهادي فلاح العفيشات

ملازم2 علي عصري رجا المواجده

ملازم2 عبدالله خلف تركي المجالي

ملازم2 رامي خالد رجا الغنيمات

ملازم2 بهاء الدين صالح ذيب علاونه

ملازم2 فادي حامد خميس الترك

ملازم2 ياسر محمد زياد الخطيب

ملازم2 احمد قاسم رشيد البطاح

ملازم2 زيد عبد القاهر جميل العربيات

ملازم2 محمد محمود حسين الشبول

ملازم2 محمد علي جميل الخرابشه

ملازم2 عبدالله عدنان سليمان عبيدات

ملازم2 فارس سالم سعد هيلات

ملازم2 انس صلاح الدين حميد ابزاخ

ملازم2 محمد صلاح الدين احمد ابو الهوى

ملازم2 عطا علي احمد المحمد

ملازم2 فادي عوده غانم المشاقبه

ملازم2 مهند محمد عبدالقادر النجداوي

ملازم2 يوسف عليوي عواد السردي

ملازم2 شريف احمد شريف طرابشه

ملازم2 ابراهيم احمد عبدالله السمور

ملازم2 ضياء الدين محمد خليف المليحي

ملازم2 سامر رضوان محمد الشياب

ملازم2 رعد علي محمد صباحين

ملازم2 عامر محمد فالح الرواحنه

ملازم2 محمد غصاب محمد الدهام

ملازم2 زياد سعود عواد العاصم

ملازم2 محمود محمد خالد المرعي

ملازم2 مد الله صبيح حزيمي السرحان

ملازم2 فراس برهان عبدالله الفريحات

ملازم2 محمود ذيب عقله الصاروم

ملازم2 سامي احمد حامد الجرابعه

ملازم2 مصطفى محمد خليفه القرعان

ملازم2 عبد الرؤوف مسلم عبد الهادي العجالين

ملازم2 عاطف محمد ناصر الدغمي

ملازم2 سامي محمد عواد البريك

ملازم2 عادل رضا فليح الخوالده

ملازم2 محمد عبدالقادر حمد النمر

ملازم2 معتصم محمد زهير شمسي الذيب

ملازم2 محمد علي محمد العساوده

ملازم2 محمد علي محمود الحوارنه

ملازم2 بدر سالم بدر القضاه

ملازم2 خلدون عبدالكريم طالب الهزايمه

ملازم2 صالح شلوف سليمان خلف

ملازم2 مبارك محمد عليان بني يونس

ملازم2 عبدالله يعقوب برهم صويص

ملازم2 سمير مصطفى علي بني يونس

ملازم2 انس قاسم سليمان بني خالد

ملازم2 محمود احمد محمود نوافله

ملازم2 احمد مشهور محمد دواغره

ملازم2 احمد علي محمد الطه

ملازم2 نور الدين احمود عبد مداهنه

ملازم2 رائد محمد خلف الشديفات

ملازم2 عدنان عطا الله مطر مطلق

ملازم2 محمد صالح ضاحي النافع

ملازم2 امين محمد حاتم محمد الزعبي

ملازم2 سعيد علي عبدالله بني فواز

ملازم2 محمود نواف خليف الصالح

ملازم2 محمد محمود محمد السميرات

ملازم2 عبدالله علي طارش المساعيد

ملازم2 حازم يوسف احمد الربابعه

ملازم2 قاسم عبدالله حسين الحصان

ملازم2 ماهر محمد طالب الزاهري

ملازم2 ايات شحاده محمد سليم العيسى

ملازم2 اسراء يوسف سلامه المعاني

ملازم2 غدير جميل علي السلامه

ملازم2 ختام مروان امين شنك

ملازم2 سناء سليمان عقاب الشعبي

ملازم2 فاطمه عبدالله احمد الحنيفات

ملازم2 اسراء نايل ابراهيم المجالي

ملازم2 عاليه شكري احمد الحسبان

ملازم2 اسلام علي حسن عيده

ملازم2 الاء علي محمد عكور

ملازم2 ريم عمر توفيق فرحات

ملازم2 ايمان محمود عجاج الحسبان

ملازم2 اسراء نايف احمد الهباهبه

ملازم2 سماح عبد الحميد مسعود الخريسات

ملازم2 هبه علي عليان ابوزيد

ملازم2 سجى جسار عيوش الزبن

ملازم2 الن مشيل جميل قطامي

ملازم2 ريما زياد عبدالله الحياصات

ملازم2 سجا نبيه عبدالله حموده

ملازم2 ساجده عطا عبد الجابر المرعب

ملازم2 تسنيم موسى عمر ابو ذياب

ملازم2 دينا مفضي سليمان الحويطات

ملازم2 ماجد علي سلامه الدويكات

ملازم2 رائد حامد عليان الخوالده

ملازم2 ازهر محمد احمد عنانزه

ملازم2 حمزه محمد سالم مومني

ملازم2 زيد صالح هليل ذياب

ملازم2 خالد ابراهيم احمد شامان

ملازم2 موسى رخيص عايد الدهيثم

ملازم2 ماجد عليان سعيد الرحال

ملازم2 محمد علي عوض الحاج

ملازم2 علي محمد مسلم الزواهره

ملازم2 طلال كريم اسماعيل العنزي

ملازم2 عبد الملك صالح محمد ابو دلبوح

ملازم2 هارون اسماعيل موسى جواسره

ملازم2 هايل سامح حسين الرفاعي

ملازم2 باسم فلاح راكد الحردان

ملازم2 خالد حمدان شحاده المناعسه

ملازم2 احمد يوسف احمد حمادنه

ملازم2 امين هلال قاسم السرحان

ملازم2 طارق صالح كريم ابو الغنم

ملازم2 حمد حمدان ذياب الدكاك

ملازم2 غازي عبدالرزاق عبدالله ابو رمان

ملازم2 زياد محمود علي القعاقعه

ملازم2 علي ابراهيم يوسف مهيدات

ملازم2 محمد علي حميد الزبن

ملازم2 خالد مرشد عوده المساعيد

ملازم2 ايمن حافظ احمد حسن

ملازم2 محمد عوده محمد البوشي

ملازم2 محمد اسماعيل مسلم العزازمه

ملازم2 سامر احمد حسين عدس

ملازم2 فهد جميل محمد ابو عابد

ملازم2 هيثم محمد فالح ربابعه

ملازم2 سامي احمد عبدالله العفيشات

ملازم2 محمد موسى عبدالله البشيتي

ملازم2 احمد محمد علي الربابعه

ملازم2 داهود احمد خليل غيث

ملازم2 حسين خالد عبدالله هريس

ملازم2 عبدالرؤوف خليل عطاالله العدينات

ملازم2 محمد حسن علي الحراحشه

ملازم2 وائل ناجح عادل فلاح

ملازم2 عامر راضي فضيل الطعاني

ملازم2 ابراهيم محمد عوض الشبول

ملازم2 محمد عبد الحفيظ رشيد مهيدات

ملازم2 حبيب تيسير حسين الجراح

ملازم2 محمد عبدالله حسن ابو يحيي

ملازم2 هجرس ابراهيم احمد بعجاوي

ملازم2 صالح كاسب سليمان المذهان

ملازم2 حسان محمد عبدالرزاق خريسات

ملازم2 طارق ناجي محمد طعاني

ملازم2 علاء صالح احمد الطراونه

ملازم2 مؤيد غازي مصطفى الحمارشه

ملازم2 حمزه علي سلامه البديرات

ملازم2 احمد راجح عادل عوده

ملازم2 ايمن ابراهيم حموده عمامي

ملازم2 عمر محمود بشير الرفايعه

ملازم2 محمود تيسير محمد النجادات

ملازم2 خلف حمدان ذياب العيسى

ملازم2 محمود عبدالكريم عبد الغني العويدي

ملازم2 سامي حسين محمد المشاقبه

ملازم2 اشرف محمود عطيه الطراونه

ملازم2 عماد محمد مصطفى الشرمان

ملازم2 بركات علي محمد جرادات

ملازم2 زياد محمود احمد عبيدات

ملازم2 اسامه ابراهيم احمد العمري

ملازم2 اياد حسن عبدالفتاح عياش

ملازم2 صقر محمد محمود العوايشه

ملازم2 مازن محمد خالد المبيضين

ملازم2 نبيل صالح ابراهيم خلوف

ملازم2 ايمن فايز محمد خوالد

ملازم2 اديب محمد مفلح محمد

ملازم2 فارس عوض عبيد المساعيد

ملازم2 فايز ذيب فنخير الفواز

ملازم2 فيصل محمد سلامه الزواهره

ملازم2 محمد منصور محمد عتوم

ملازم2 اشرف سليمان فالح المغاربه

ملازم2 محمود موسى سالم البلوي

ملازم2 مصطفى محمد يوسف العتوم

ملازم2 ابراهيم حمود سالم ابو العدوس

ملازم2 عيسى نواف عبده مومني

ملازم2 طارق زياد علي الخطيب

ملازم2 فادي فايز محمد الشديفات

ملازم2 محمد اسماعيل مفلح الموسى

ملازم2 نواف مفيد نعيم علي

ملازم2 عبدالله محمد عبدالله الطيب

ملازم2 عدنان زهدي حسين الامير

ملازم2 علي محمد علي الشويطر

ملازم2 خلدون علي حمدان خزاعله

ملازم2 علاء عبدالله داغش العون

ملازم2 يامن محمد سليمان الروسان

ملازم2 صدام محمد احمد مساعده

ملازم2 امجد ابراهيم محمد الفقها

ملازم2 عثمان محمد عقله الفرجات

ملازم2 ضرار محمد صايل الزامل

ملازم2 محمد رسمي سالم الصمادي

ملازم2 يوسف علي احمد اللطايفه

ملازم2 محمد عبدالكريم علي زريقات

ملازم2 احمد حامد محمد الفضول

ملازم2 ابراهيم فهد حسن مياس

ملازم2 رامي محمود علي بني خالد

ملازم2 معاذ احمد عيد حماشا

ملازم2 عاطف اسماعيل بشير خوالده

ملازم2 مهند بسام تركي مياس

ملازم2 احمد محمد علي الداود

ملازم2 احمد صدقي محمود بني ياسين

ملازم2 صهيب زياد مصطفى الخطيب

ملازم2 محمود عيسى احمد عماوي

ملازم2 محمد نايف محمد المومني

ملازم2 محمد احمد فضيل الخوالده

ملازم2 احمد ابراهيم سرور القادري

ملازم2 محمد بديع محمد عبيدات

ملازم2 جميل عبد المجيد جميل ابو طالب

ملازم2 سامي عناد ارحيان الحردان

ملازم2 محمد خلف سليم المصاروه

ملازم2 محمد فلاح سعيد عبد

ملازم2 علي حسن صلاح الروسان

ملازم2 عبدالرحمن يوسف احمد ربابعه

ملازم2 محمد منذر محمود الخطيب

ملازم2 ماهر صايل سالم زريقات

ملازم2 رائد صلاح سهو الخوالده

ملازم2 محمود ناجح عيد الحراحشه

ملازم2 خالد محمد حسين جوارنه

ملازم2 فهد محمد منصور الكفاوين

ملازم2 محمد عبدالرحيم سلامه الفرايه

ملازم2 محمد عماد محمد الصمادي

ملازم2 احمد شاهر خليفه الزعبي

ملازم2 قاسم محمد احمد الصغير

ملازم2 معتصم عبدالكريم عبدالله الحديد

ملازم2 رائد توفيق صياح العظامات

ملازم2 محمد يوسف حسين المشاقبه

ملازم2 مظفر تحسين سلمان الطراونه

ملازم2 فؤاد محمد فلاح بني عيسى

ملازم2 عبد الاله عواد حسن النسور

ملازم2 محمد طارق علي ملكاوي

ملازم2 مصطفى بخيت فهد العليمات

ملازم2 توفيق فتحي توفيق الفاعورى

ملازم2 مؤيد محمد مقبل العندلي

ملازم2 يزن عثمان محمد المرايات

ملازم2 معتز ابراهيم سلامة الجعافرة

ملازم2 مهند شاهر عبدالله العدوان

ملازم2 محمد منير محمد بني عطا

ملازم2 عبدالرحمن عبدالله موسى ابو كركي

ملازم2 هاشم عبدالرحيم مضفي ابو وندي

ملازم2 همام سامح جمال المجالي

ملازم2 عمرو احمد منصور السرحان

ملازم2 معتز رضوان عبدالله العواملة

ملازم2 حمزه محمود سلمان الهروط

ملازم2 مقداد احمد عبدالقادر العقايله

ملازم2 علي محمد علي الديات

ملازم2 مامون سليم هلال جرادات

ملازم2 ابراهيم احمد عبدالقادر الشواوره

ملازم2 يوسف عبدالعزيز محمد الشبلي

ملازم2 بشار احمد ذيب الحجي

ملازم2 موريس عبدالله عبدالرزاق الربيحات

ملازم2 ماهر محمود ابراهيم داود

ملازم2 فخري نواف عوده الله الزواهره

ملازم2 محمد فهمي محمود احمد

ملازم2 محمد عبدالله محمد الهادي

ملازم2 احمد محمد حسن صلاح

ملازم2 خالد ابراهيم مرزوق الرقب

ملازم2 محمد علي حامد الدندن

ملازم2 عادل محمد مفضي الحسين

ملازم2 رائد علي نجيب جراح

ملازم2 يحيى محمد ابراهيم الخطيب

ملازم2 مروان صيتان احمد القويسم

ملازم2 ابراهيم محمد كايد جرادات

ملازم2 معاويه احمد عوض الشديفات

ملازم2 مؤيد سلامه محمد القضاه

ملازم2 ستيف عبدالله محمد العفيشات

ملازم2 احمد علي عبد الحافظ العدوان

ملازم2 حازم احمد عوده البداوى

ملازم2 زكريا محمود حمد الطوره

ملازم2 احمد فيصل مسلم الرشق

ملازم2 بلال احمد عايش الجمل

ملازم2 محمد عبد المهدي خليل القيسي

ملازم2 محمد جميل احمد بني نصر

ملازم2 محمد عبد الحليم راشد الشنتير

ملازم2 مخلد حمدان عقله الرصاعيه

ملازم2 سلطان نايل صالح معابره

ملازم2 باسم عادل احمد عضيبات

ملازم2 ضياء فلاح عوده البخيت

ملازم2 عبدالقادر عوض راشد سواعي

ملازم2 مصطفى خلف عبد المهدي الذنيبات

ملازم2 احمد خلف سليمان البوات

ملازم2 هذال مفضي عبدالله بني حمود

ملازم2 محمد سلامه مصطفى ابو شنب

ملازم2 ثابت عاكف زيد الحوري

ملازم2 اسماعيل موسى محمد ابو طبيخ

ملازم2 حسين محمد حسن الجوارنه

ملازم2 جعفر احمد مصطفى زريقات

ملازم2 سامر سمير محمد البري

ملازم2 هيثم ابراهيم عتيق الرواجفه

ملازم2 نعمان محمود محمد الدعمس

ملازم2 عبدالله محمد فالح العواوده

ملازم2 غالب محمد فاضل العموش

ملازم2 وسام مشهور يونس السلامه

ملازم2 يوسف فهد محمود عساف

ملازم2 تيسير راتب محمد سالم

ملازم2 خالد خليل علي فريحات

ملازم2 صلاح الدين محمود رفاعي طوالبه

ملازم2 قتيبة حامد عبد القادر الحرازنة

ملازم2 حاكم صايل عيادة الشرعه

ملازم2 صهيب محمود فضيل العشران

ملازم2 مالك عبدالله عبدالرحيم ارشيدات

ملازم2 جودت عبد الهادي عبدالرحيم درادكة

ملازم2 احمد عايد محمد الهدايات

ملازم2 عبدالرحمن شفيق احمد حمادنه

ملازم2 بلال سليمان جدوع الغنميين

ملازم2 عبدالله احمد محمد عوده

ملازم2 علي سليمان حسن الواكد

ملازم2 حيدر جضعان احمد الزعبي

ملازم2 جهاد علي خلف الخوالده

ملازم2 ثائر محمد احمد الفيومي

ملازم2 رائد يوسف صالح عيد

ملازم2 عبدالله سالم عبدالله عناسوه

ملازم2 علي سليمان علي بني سالم

ملازم2 طارق احمد عبودي الهبيشان

ملازم2 خلف زياد خلف جراح

ملازم2 عدنان احمد جازي البري

ملازم2 رائد محمد عوض الشديفات

ملازم2 وائل محمود سلمان شطناوي

ملازم2 عمر احمد ابراهيم الذيابات

ملازم2 عمر حسين علي عبيدات

ملازم2 وسام محمود سعيد سعد

ملازم2 محمد سلامه فليح الليمون

ملازم2 صفوان صالح صوان الشرفات

ملازم2 محمد احمد سعد عبيدات

ملازم2 حسام جهاد علي الملكاوي

ملازم2 فادي محمود محمد دراوشة

ملازم2 محمد عبدالله عبدالرحمن المغاربه

ملازم2 صالح خالد سلامه عبيدات

ملازم2 اسامه محمود علي العواوده

ملازم2 حسين نايف فلاح المحارمه

ملازم2 فايز حمد عبدالله الصبيحات

ملازم2 احمد امين فلاح عودات

ملازم2 انس محمود جبر صمادي

ملازم2 ضيف الله محمد لافي الزيادنه

ملازم2 احمد نادر احمد كنعان

ملازم2 خالد جميل حسين حموري

ملازم2 مراد صالح احمد غوانمه

ملازم2 عمر حسين طه المشاقبه

ملازم2 بكر فاهد احمد المهيرات

ملازم2 اياد احمد حسين بني احمد

ملازم2 مروان يوسف احمد الطعاني

ملازم2 غالب فهد حمدان المساعيد

ملازم2 سامي محمد عوده الله العسوفي

ملازم2 مظفر حمزه توفيق السكران

ملازم2 محمد زهير خالد خطاطبه

ملازم2 سامي موسى محمد كيلاني

ملازم2 جمعه سليمان بكر الشلول

ملازم2 يوسف محمد خليل الفريحات

ملازم2 علي موسى محمد طعامنه

ملازم2 عبدالله عمر احمد العظم

ملازم2 مخلد محمد مصطفى دحادحه

ملازم2 زكريا حامد زكريا الزغابه

ملازم2 زيد محمد عبدالله أبو غيث

ملازم2 وليد حسني منوخ طبيشات

ملازم2 ابراهيم عبدالله سليمان الحنيطي

من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثاني

وكيل عوض احمد عبد الكريم القضاه

وكيل محمد شحاده محمد الخالدي

وكيل رضوان محمود سالم المنيزل

وكيل محمد حسن عبد الله الفقيه

وكيل عمر محمود محمد حميد

وكيل حمزه احمد عقيلان البوات

وكيل محمد مرشد سلمان التياهه

وكيل محمد ناصر عبد الفتاح العوامله

وكيل عبد الرحيم اسماعيل احمد جوارنه

وكيل رشا محمود يوسف العقله

وكيل مصطفى صالح علي القضاه

وكيل علاء رضا منفي الطحاينه

وكيل احمد محمد عبد السلام المحادين

وكيل حسام تحسين سليمان العلوان

وكيل ميسون سويلم سليمان العزازمه

وكيل عيد محمد عبد الله الضرابعه

وكيل مشعل محمد منيزل الفقهاء

وكيل عماد عايض ظاهر العطون

وكيل ثامر فهد خلف الرمثان

وكيل بهاء محمد منيب برهان الكايد

وكيل محمد طه علي اللوباني

وكيل راجي احمد فلاح العقرباوي

وكيل محمود ماجد محمود العمصي

وكيل غالب علي سالم الرواشده

وكيل هيام سليمان علي الجبور

وكيل جيهان احمد ضامن الجراح

وكيل وفاء علي محمد الصواويه

وكيل ريم فايز عبد الحميد ابو رمان

وكيل ايمان محمد حسين عبيدات

وكيل ضحى حامد عواد المناصير

وكيل الاء ابراهيم محمد المومني

وكيل رنا حسني ساكت الزغول

وكيل بلقيس محمد صالح الشرارى

وكيل سعاد رباح عايد الكعابنه

وكيل ضياء سليمان سالم الحجاحجه

وكيل هاديه سالم درويش الحجيله

وكيل نيفين سليمان ممدوح فرحات

وكيل غزلان حسان حسن الحولي

وكيل عبير مشعل هزيل السنيد

وكيل منار شاهر علي خليفات

وكيل اماني محمد علي الدعجه

وكيل ميس محي الدين الطيب مضوي

وكيل امانه محمود عبد الرحمن الجعافره

وكيل هديل محمد سليمان زواهره

وكيل رشاء عدنان محمد ابو شاور

وكيل اميره مصطفى محمود الحوراني

وكيل بشرى علي سليم المعايعه

وكيل رشا صالح موسى الصبيحات

وكيل امنه ياسين احمد السوادحه المعايطه

وكيل ميس باسم فوزي طاشمان

وكيل الاء ابراهيم علي العدوان

وكيل اسراء صالح عيسى القيسي

وكيل رنا عارف غانم الخرشه

وكيل مها احمد عبد الله المرايات

وكيل نزيهة موسى بخيت التخاينه

وكيل خلود سمير صالح صباحين

وكيل زين نايف احمد المومني

وكيل سميره محمد عبد الكريم المحادين

وكيل صهيب موسى سليمان المرايات

وكيل هيثم عبد الله احمد الخوالده

وكيل احمد ابراهيم نايف خشاشنه

وكيل محمد امحمد خليل الجعافره

وكيل محمود عارف عبد الرزاق طبليه الجريري

وكيل خالد عواد هلال الحوامده

وكيل بكر محمد علي الشياب

وكيل فادي فتحي احمد المومني

وكيل زكريا حسين عبد الهادي جوارنه

وكيل عبد الله كمال جميل البلعوس

وكيل خالد نشأت غزاوى ابوحصان

وكيل محمود حسن عبد الله نوافله

وكيل عزمي خلف ضيف الله الخوالده

وكيل هلال يوسف عبد الجابر شلبايه

وكيل خالد عيسي عليان البنيان

وكيل قصي عليان احمد خليفات

وكيل محمد ابراهيم محمود الصبح

وكيل صدام خالد مفلح عبد الرزاق

وكيل خالد سلامه جربوع المساعيد

وكيل محمد علي عوض ابو نوير

وكيل خالد طايع محمد النعيمات

وكيل حماد عوض حماد زبيد

وكيل مامون عوض راضي طشطوش

وكيل موفق سعيد مفضي الشيوخ

وكيل بشار فلاح حمدان جلابنه

وكيل حسام فايز محمد الشديفات

وكيل مامون غازي مطلق العباس

وكيل منصور زيدان عبدالكريم النصيرات

وكيل صلاح حسن عبد القادر نقرش

وكيل بلال عبد الحافظ عطيوي المكانين

وكيل عامر حمد محمد العزي

وكيل احمد حسني علي طوالبه

وكيل اشرف عبد الله محمد ابو هاشم

وكيل يحيى عبد الفتاح سليمان العوامله

وكيل عادل محمد عيد ابو زنيمه

وكيل عربي عبد الله عربي عبيدات

وكيل محمد طلال يوسف النعيمي

وكيل طارق حسين محمد شبلي

وكيل محمد حيدر حسين الفقهاء

وكيل احمد طلال رزق عبدالرزاق

وكيل عمر عبد الله محمد سواغنه

وكيل محمود عبد الله قاسم سويدات

وكيل حمزه جليل سالم الجبور

وكيل نايف عبد الله قريفان الجازي

وكيل يزن محمد احمد بني سلامه

وكيل محمد خلف محمد ارشيد

وكيل هادي سامح خالد خمش

وكيل رعد محمد ندى البلعاسي

وكيل مصطفى فايز عبد الله العنانزه

وكيل هيثم قبلان احمد الكايد

وكيل علاء صالح سالم الشهوان

وكيل حسام محمدامين علي الزواهره

وكيل يونس سالم ارشيد الدهام

وكيل خالد احمد مطلق الرقاد

وكيل محمد نسيم صادق الجراح

وكيل محمد عوض محمود درادكه

وكيل نواف حسن احمد خوالده

وكيل مأمون احمد عبد القادر القور

وكيل عامر محمد خنيفس الكوره

وكيل عوني محمد جميل عبد الله مقابله

وكيل مشعل هايل دواس الدحيم

وكيل شادي فضيل ناصر شهاب

وكيل عبد الله حسين حمد الدحيم

وكيل عدنان حسن صالح حمد

وكيل باسل غازي محمد الشمري

وكيل حمزه توفيق موسى طرابشه

وكيل جمال فيصل عقاب الشريف

وكيل اشرف خلف عبد الله الدلابيح

وكيل نضال عبد الله احمد بني نصر

وكيل حسن عبد ربه مصطفى الدعجه

وكيل انور هارون محمد السعيدات

وكيل حمزه عقله بنيه القضاة

وكيل صلاح الدين عوض اسعد النعيمي

وكيل حسين عبدالمهدي سعد الفواعير

وكيل محمد محسن محمد شملوني

وكيل ماهر عبد محمد النصيرات

وكيل ماجد عبدالله محمد المسعود

وكيل احمد محمد محمود الشبلي

وكيل علي محمد هليل الدلكي

وكيل هاني عبد الرحيم خليفه الزواهره

وكيل سعيد راشد مسعود الشنابله

وكيل محمد مهند احمد صالح الشياب

وكيل رامي خالد فرج العبداللات

وكيل فايز حمدان عبدالله عوامله

وكيل محمد خير محمد عبدالرحمن المقابله

وكيل اسحق احمد سليمان السواعير

وكيل محمد غازي هليل اللويبد

وكيل عمر محمد فالح الضمور

وكيل عمر فضل خالد المهباش

وكيل محمد احمد محمد دلالعه

وكيل طارق لويس راجي قندح

وكيل حاتم زياد عبدالمهدي ابو السندس

وكيل خلدون احمد فلاح الدروع

وكيل طارق محمد ياسين الطوره

وكيل وليد محمد علي الدروبي

وكيل مراد فارس بركات بركات

وكيل فهد عواد سليم الخوالده

وكيل نسيم علي احمد الزيود

وكيل جعفر عبدالله هجهوج العموش

وكيل سليمان احمد سلامه العساسفه

وكيل امين محمود حمد المشاقبه

وكيل فؤاد خالد سالم الكوشه

وكيل مهند عوده يعقوب الحرايزه

وكيل اسامه عبدالحليم عبدالحميد المصاروه

وكيل عماد محسن علي الهبارنه

وكيل مراد سعد محمد عوامله

وكيل عصام منسي عبد الكريم حمود

وكيل محمد خالد محمد الجهام

وكيل مأمون محمد فؤاد اسلام

وكيل عمر سليمان سالم الخطيب

وكيل رياض صابر صالح الرحيمي

وكيل عايد احمد محمد غويرين

وكيل احمد عوده احمد العوامره

وكيل محمد ماجد عبد الرحمن دواغره

وكيل فادي ممدوح محمد عكرم

وكيل سالم عواد طحيمر الغويرين

وكيل بسام صبري صالح الرحيمي

وكيل فراس سعيد محمد السنيدي

وكيل مروان عبد الرحمن يوسف النجادا

وكيل ماهر عبد الحفيظ فلاح الدروع

وكيل محمد عاطف حمير الدحيم

وكيل محمد علي عبد الهراس

وكيل حمزه مازن عبد الفتاح الفواعير

وكيل محمود دواس ابراهيم المجادله

وكيل مشهور فرحان سالم القضاة

وكيل علي محمد عناد العاصم السرحان

وكيل جبرين محمد حماد المواجده

وكيل عمر محمد دروبي الثبيتات العمرو

وكيل حسن محمد حسن انسوقه

وكيل فادي مصدق محمد السيلاوي

وكيل وصفي حسن اسماعيل الخوالده

وكيل عماد احمد علي فواعير

وكيل عثمان عبد الله محمد الروسان

وكيل نزار راضي عبد المجيد طعم الله

وكيل ادهم خلف حمدان السواعير

وكيل عبد السلام عقله جازع الحلبا

وكيل ممدوح محمد سالم اعبيد

وكيل عامر فخري صادق البنا

وكيل بكر احمد توفيق العواوده

وكيل حيدر مسلم سالم السواعير

وكيل احمد مفلح عبيد العنزي

وكيل سمير يوسف محمدخير الغانم

وكيل اسامه غازي هليل اللويبد

وكيل رابح علي احمد نصر الله

وكيل ابراهيم رزق الله حمد خزاعله

وكيل جمال حسن سليمان علي

وكيل محمد عبد الحفيظ سلامه الزبون

وكيل مروان خالد دخل الله النوايسه

وكيل علي خليف خلف العموش

وكيل يزن يوسف هديب الحسن

وكيل رامي غازي عبد القادر مفرج

وكيل محمد سليم مفلح الاحمد

وكيل امجد محسن علي السرحان

وكيل عيد سليم محمد الخزاعله

وكيل سامي يوسف يعقوب ابو عليان

وكيل عدي محمد نصار قراقع

وكيل بيان شعبان احمد ابو الزينات

وكيل احمد صالح فضي الزبون

وكيل يوسف شحاده محمد التعامره

وكيل محمد عبد الله سليمان شرادقه

وكيل جمال محمد عبد الجليل المهيرات

وكيل ثائر محمود عبد الكريم النمران

وكيل طارق سليمان عبد الله الشواربه

وكيل غدير سلامه احمد بزبز

وكيل جاكلين طه عبد الله المحادين

وكيل انعام سالم سعيد القطيش

وكيل وجدان شاهر ثلجي الضمور

وكيل ماجده عز الدين فالح ربابعه

وكيل غاده انور ارحيل المعابره

وكيل مجدلين بسام محمد ارشيد

وكيل مريانا زيد سالم حجازين

وكيل مديحه كامل حسين عنانزه

وكيل انتصار غالب فلاح البنيان

وكيل نازك محمد عبد القادر كريشان

وكيل اسماء بركات مصطفى ابو حمور

وكيل هناء سليم سالم الحويطات

وكيل نور محمد حسين عتوم

وكيل مهران محمود حسين الخوالده

وكيل احمد عبدالله احمد الغزاوي

وكيل احمد سليمان قاسم نواصره

وكيل اول صلاح محمد احمد المناصير

وكيل نسرين حسن عوده الاغوات

وكيل فريد عبدالله سعد العمري

وكيل طلال منصور محمد الغرايبه

وكيل نورس حكمت احمد جرادات

وكيل زيد عبد القادر سعد الطواهيه

وكيل نور الدين حسين محمد الشهوان

وكيل رائد فايز جبر صالح

وكيل رانيا علاوي علي العجولين

وكيل طارق محمود احمد الزيادنه

وكيل حسين سليمان جريد المراعيه

وكيل رائد حامد خلف الزيود

وكيل عامر محمد فياض حتامله

وكيل هيثم علي محمد العظامات

وكيل عبد الله محمد عبد الرحيم الطريني

وكيل مراد زهير عياش علي عياش

وكيل معاذ محمود سعد يوسف

وكيل محمد جوهر موسى الكعابنه

وكيل محمود احمد خالد عبدالوهاب

وكيل علي محمود فالح العلاقمه

وكيل اسامه سامي حسني المصلح

وكيل شريف حكم نجم الدين ابوغزاله

وكيل عمر احمد محمد الهدبه

وكيل سامر مسلم سليمان احمرو

وكيل عمر حمد موسى الزيود

وكيل ابراهيم صلاح الدين سعيد البلبيسي

وكيل مازن محمود عبدالقادر ابراهيم

وكيل بلال عباس سليمان البدور

وكيل حازم حسين عبدالجواد ابوطه

وكيل نواف فريد رشيد طوالبه

وكيل معاذ عايد احمد ابوزيد

وكيل احمد محمد حسين عياد

وكيل اسماعيل ابراهيم سالم الشديفات

وكيل وائل محمد خليل برهومه

وكيل مراد زياد صالح العمري

وكيل لؤي ربحي حسين ابوالرب

وكيل محمد احمد نوري طاهات

وكيل عمر علي عقله العمري

وكيل سليمان علي عوده السعيدين

وكيل محمد مفلح فيصل الجراح

وكيل سالم محمد حسين الكليبات

وكيل محمود داود مطلق الكساسبه

وكيل يزن صالح مريحيل البداينه

وكيل اسامه عبد القادر سليمان المعايطه

وكيل ياسر عامر عوض الصرايره

وكيل ايهاب نعيم سليم الحراسيس

وكيل حاتم حماد علي الحجاج

وكيل منذر ابراهيم هيلان ابو همام

وكيل صهيب تيسير خازر المجالي

وكيل ابراهيم عبد الحليم احمد الشخاتره

وكيل عبد الله بسام منسي المناصير

وكيل حمدان عمر حمدان الطويقات

وكيل قصي عدنان عبد الرحيم طبلت

وكيل طارق خالد ابراهيم الفواعير

وكيل عبدالله ابراهيم عواد الزعبي

وكيل صدام ذياب عوض المراعبه

وكيل عمر طلال عبد الخالق المرعب

وكيل مامون عصام احمد المحارمه

وكيل مالك عمر عبد الرحمن الرشيدات

وكيل عدي زياد ناصر عتوم

وكيل وسام محمد عبدالهادي الرواشده

وكيل عصام احمد نومان بني خالد

وكيل عبد الله حمزه عبد الله العناسوه

وكيل انس موسى سليم المعايعه

وكيل مؤنس مخلص عبد العزيز الصمادي

وكيل راشد حسام فلاح القيسي

وكيل وائل محمد زيدان الحواتمه

وكيل ايهاب احمد محمود مريان

وكيل عدي امجد احمد الكسراوي

وكيل قيس يوسف احمد السالم

وكيل هيثم محمد محمود سميرات

وكيل احمد محمود عبد الله خريسات

وكيل حسن يونس محمد فريحات

وكيل حسن عبد الحكيم حسن الرواشده

وكيل احمد احسان فالح الشديفات

وكيل احمد محمود سليمان بني احمد

وكيل احمد حربي سعيد الزعبي

وكيل ليث صالح محمود القادري

وكيل قتيبه خالد نويران ابوقاعود

وكيل احمد واصل احمد جراروه

وكيل احمد محمد شحاده ابده

وكيل صدام حمدان احمد الحنيطي

وكيل يوسف محمود محمد بني يونس

وكيل حمزه محمد عبد الله الخرابشه

وكيل راشد زكي حسن النعواشي

وكيل احمد موسى احمد الجعارات

وكيل المعتصم بالله عمر احمد الملكاوي

وكيل جعفر غازي عبد الله الحلالمه

وكيل فؤاد سالم صالح شهاب

وكيل دلال محمد احمد الشويات

وكيل قصي محمود صلاح السليمان

وكيل محمود عقله منيزل العليمات

وكيل جهاد حسين علي الزيود

وكيل نضال عبد المهدي خليفه المسانده

وكيل معتصم محمد عبد المجيد بينو

وكيل محمود وزان سليم الناصر

وكيل ياسين اسماعيل يوسف شهابات

وكيل صقر محمود عيد الزواهره

وكيل عبد الرحمن راجي عبد الكريم ابو سكوت

وكيل حمزه احمد محمود الخطاطبه

وكيل حاتم احمد حسين الفلاح

وكيل محمد حسين نهار القويسم

وكيل محمد عبد الله محمد الملوح

وكيل نشمي علي خلف الكعابنه

وكيل فارس بشير خلف الدعيج

وكيل علي سليم احمد الفهيد

وكيل مالك عبد اللطيف عبد القادر الخلايله

وكيل عادل سليمان مفلح الخوالده

وكيل مجدي فرحان سلامه الشوابكه

وكيل خالد محمد سالم العلقان

وكيل اياد عفاش فايز الزواهره

وكيل محمد علي محمود مهيدات

وكيل هاشم ابراهيم محمد البكور

وكيل عمر حسن علي الزيود

وكيل اسامه شفيق عقله الحوامده

وكيل علاء علي نزال الخزاعله

وكيل جروان محمود محمد عبيدات

وكيل محمد محمود مفلح الشبيكات

وكيل فالح محمد عبد ربه الدبايبه

وكيل محمد تيسير عبد الرحمن الدويكات

وكيل هاشم لطفي نايف المساعده

وكيل هاني سعد الدين بكر الجريري الحصان

وكيل رافع خليف ظاهر بني خالد

وكيل علي عبدالله علي الزعبي

وكيل محمد علي خليل المطيريين

وكيل عماد اسماعيل احمد الهزايمه

وكيل انس هايل محمد الحنيطي

وكيل محمد محمود عبد الكريم الجعافره

وكيل محمد فرحان عبد الكريم الزايدنين

وكيل اسامه طلال عبد الهادي هويدي

وكيل محمد احمد علي قطيفان

وكيل احمد ابراهيم صالح العيده

وكيل محمد يوسف منصور دراوشه

وكيل احمد جدعان الاسمر الشموط

وكيل حمزه غازي اسعد ابو طريه

وكيل شرحبيل صالح يوسف بني علي

وكيل جبريل كامل محمد السعيدات

وكيل احمد محسن علي الهبارنه

وكيل فراس موسى صيتان الحوري

وكيل محمد سليمان درويش سالم

وكيل محمد احمد فهد الفاعوري

وكيل سلامه عايد عبد الله المراعبه

وكيل مظهر حماد شحاده المناعسه

وكيل يزن محمد منور الحباشنه

وكيل مراد عبد الله شريف المومني

وكيل موفق محمد عبد الهادي الشيحان

وكيل راضي سليمان درويش سالم

وكيل احمد محمد دروبي الثبيتات العمرو

وكيل جهاد حمد الله عبد الفتاح المكانين

وكيل عماد الدين محمد محمود ابوجماعه

وكيل يوسف حسين احمد الزيود

وكيل رامي فلاح ذيب العراكزه

وكيل مصطفى محمد احمد العقاب

وكيل بكر حسن عبدالرحيم القصاص المطيريين

وكيل بدر الدين عبد الحليم عبد الله الخلايله

وكيل حنان علي محمود السيوف

وكيل سامر عبد الكريم محمد العساف

وكيل ابراهيم عبدالله صالح محمد

وكيل غسان مروان محمد الصمادي

وكيل عبد القادر حسان خلف الشرفات

وكيل هديل صالح فهد الجبور

وكيل ولاء احمد محمد الصرايره

وكيل شيماء عثمان احمد المحارمه

وكيل بيان عبد الله ابراهيم المجالي

وكيل انفال زياد احمد البشارات

وكيل اسلام هاشم احمد الوشاح

وكيل اسراء بسام اسماعيل خشاشنه

وكيل اسراء ماجد حمد القرعان

وكيل بتول محمد طارق محي الدين مرزوقه

وكيل الاء صادق حسن العزموطي

وكيل بثينه طايل محمد الكوفحي

وكيل ميس عيسى عزام الزيود

وكيل اميمه جبريل طالب المسيعدين

وكيل رناد اكرم محمد المجالي

وكيل اسلام عدنان احمد ابو لباد

وكيل رشا هشام سالم السعود

وكيل ايناس جودت محمد مطر

وكيل لميس محمد حابس الغنميين

وكيل احمد بركات حسين السواعير

وكيل موسى عبد ربه محمد الصرايره

وكيل امين محمد عقله ابو خيط

وكيل احمد حمد سالم الخمايسه

وكيل ابراهيم سليمان ابراهيم بني دومي

وكيل محمد فرحان مفضي الغيث

وكيل محمد خير محمود حسن البشاتوه

وكيل أنس عبد الله خالد السليمان

وكيل محمد سامي جبر الزعبي

وكيل محمد عوده عايد الجماعات

وكيل محمد سالم مجلي الشقور

وكيل زياد نويران عزات اللوانسه

وكيل زهير صلاح علي الهبيشان

وكيل شاكر فالح عبد الجلال الكايد

وكيل عبد الله محمد احمد بني سلامه

وكيل رياض مفلح عبد الله السلامات

وكيل عبد الكريم احمد خليفه بني هاني

وكيل هاشل محمد كساب الخوالده

وكيل هيا عمر بديوي ابو سالم

وكيل حمزه خليل عبد الله الوشاحي

وكيل وفاء محمد خلف الشلول

وكيل عماد احمد عبد الله بعيرات

وكيل محمود محمد عبدالرحمن الخزاعله

وكيل مرزوق حسين شامان المزاوده

وكيل يحيى عبد الله احمد العموش

وكيل موسى صبحي موسى سليحات

وكيل عمر محسن علي عبيدات

وكيل غسان محمد عارف ابو جسار

وكيل محمد سالم عبد العوامله

وكيل محمد سليم مشاري نصايره

وكيل علي محمد علي بني مصطفى

وكيل عمر احمد عبد القادر الطواهيه

وكيل مصعب منذر محمد المزاري

وكيل ابراهيم احمد مرشد هزايمه

وكيل فرحان غازي فرحان القرعان

وكيل معاويه رفعات محمد الباعوني

وكيل يوسف احمد حمدان الرواحنه

وكيل ايمن ابراهيم محمد ابو معالي

وكيل احمد مصطفى خليل مكيه

وكيل بشير فيصل محمد جوارنه

وكيل معاذ جميل صالح الكساسبه

وكيل احمد زياد حسين العلاونه

وكيل سليمان موفق سليمان الجنيدي

وكيل مامون عبد الله محمد العريمي

وكيل علي عصام علي العمري

وكيل حسين حاتم محمد سلطان

وكيل جميل زامل رسلان العرينات العمرو

وكيل شادي ابراهيم مصطفى بني احمد

وكيل احمد سويلم محمد النعيمات

وكيل زياد رسلان محمد الكفارنه

وكيل ناجح سالم سلمان الخضير

وكيل علي حرب علي الذيب

وكيل حمد عياده مفلح العظامات

وكيل ابراهيم احمد ابراهيم بنى عطا

وكيل بركات محمد اعميد الذيابات

وكيل خليل محمد عبدالله البطوش

وكيل جهاد فراس هايل القويدر

وكيل على ابراهيم سليمان عساوده

وكيل احمد مطلق عايد البدارين

وكيل بلال ابراهيم عواد جابر

وكيل خلدون ضيف الله غضيان الشنون

وكيل مصلح خلف مصلح العنيزات

وكيل زاكي ابراهيم سالم ابوشريتح

وكيل علي فايز محمد الربابعه

وكيل احمد علي احمد الهباهبه

وكيل هشام هلال محمد الرشدان

وكيل علي يحيى محمد علي الرواشده

وكيل اشرف احمد محمد المومني

وكيل نزار نادي محمد الحموري

وكيل يحيى علي عبد الله السرخي

وكيل رامي ابراهيم خليل خميس

وكيل اسامه ياسر محمد الياصجين

وكيل احمد عبد عارف النعيمات

وكيل ابراهيم عقل سالم الوليدي

وكيل حسام احمد سليمان العرمان

وكيل النشمي نايف احمد ابو زيد

وكيل هاني عبد الحميد عبدربه الخطايبه

وكيل محمود عوض سند الزبن

وكيل طالب عبد الله مصطفى الدعجه

وكيل حسين عواد حسن الخوالده

وكيل غسان محمد حسين الزواهره

وكيل رامي نبيل محمود علي عبد الله

وكيل محمد عبد الوهاب عبد الله الحوراني

وكيل عبد الله عواد خلف الجعارات

وكيل احمد حمد حسن الخلايله

وكيل خالد صالح عبد العزيز الخليل

وكيل عبد الله محمد سليمان الغويرين

وكيل محمود ابراهيم محمود اخميس

وكيل احمد عبد المولى موسى الجبارات

وكيل احمد جميل حمود الخرشه

وكيل عياش حماد محمود العجالين

وكيل احمد ذيب سليمان ابو عساف

وكيل سليمان احمد سليمان الدهون

وكيل عماد عبد الله احمد الجرايره

وكيل مهند احمد محمود دولت

وكيل بسام محمود مكيد العلوان

وكيل محمد عبد الله علي المشاقبه

وكيل محمود سليمان عبد الله ابو ليلى

وكيل محمد ظاهر كاسب الشموط

وكيل فيصل محمود احمد الزواهره

وكيل عقبه امين علي عبابنه

وكيل هاشم محمد مقبول حسن ملكاوي

وكيل ممدوح صالح حسين العدوان

وكيل عيسى سعيد مصطفى بني صالح

وكيل صبحي عياش محمد السكارنه

وكيل علي مروح عبد الكريم البقور

وكيل لؤي محمد خليل طعان

وكيل معتصم جمال محمد الرفاعي

وكيل ابراهيم عوض ابراهيم المراعبه

وكيل محمد هاشم كساب الخلايله

وكيل عبد عبد الله عبد المهيرات

وكيل احمد سلمان عوده الخوالده

وكيل محمد امين عبد الرحيم المجالي

وكيل منصور علي عبد الكريم القطيشات

وكيل عامر ذياب علي ارسلان

وكيل حسين مفلح صالح الجبلي

وكيل احمد خضر عايد قناوي

وكيل سرحان جميل فلاح النوافعه

وكيل مثقال محمد سالم القضاه

وكيل محمد سليمان عليان الطراونه

وكيل زياد محسن عرنوس عليمات

وكيل خلف موسى يعقوب قاقيش

وكيل عاطف مرزوق منصور القهيوي

وكيل عمر عارف عبد العزيز السكر

وكيل صالح سلامه محمد العدوان

وكيل محمد صالح عبد النعيم هيلات

وكيل محمد ابراهيم جميل الخلايله

وكيل ابراهيم راشد سلمان الرواحنه

وكيل علاء محمد احمد ابو اصبع

وكيل سند امجد عبد السلام النوايسه

وكيل عبد الرحمن سالم عبد المهدي الطراونه

وكيل مالك سامي حمدان القاسم

وكيل هاني ابراهيم حسن بني سلامه

وكيل حذيفه محمود محمد ابو خشان

وكيل احمد نايف احمد عوجان

وكيل ايمن ابراهيم محمد العوامله

وكيل عماد محمد بركات الخلايله

وكيل عاصم ناصر سعود الزيود

وكيل نزار احمد شريف طرابشه

وكيل محمد عبد الكريم فالح الخلايله

وكيل انس شحاده محمود العساف

وكيل محمد جمال عبد البستنجي

وكيل مأمون صالح احمد الشريف

وكيل احمد عبد الحميد احمد انجادات

وكيل محمد حسين احمد بسيوني

وكيل فايز ابراهيم مرزوق الرقب

وكيل اشرف ناجح جابر الديري

وكيل مالك احمد سليمان الخوالده

وكيل رداد شاهر فواز العدوان

وكيل مفدى يوسف محمد الرواشده

وكيل محمد نوفان عبد الله العليمات

وكيل مهند محمود عبد الفتاح كفافي

وكيل اسامه رجا احمد ربابعه

وكيل سليمان موسى المحمد الخوالده

وكيل قصي محمد احمد الزعبي

وكيل عبد الله ابراهيم موسى السعيدات

وكيل وجدي غازي فرحان طاشمان

وكيل حسين ياسين محمد التميمي

وكيل موفق محسن حباس السبيله

وكيل محمد محمود عبد الحفيظ الليمون

وكيل ماجد عايد احمد الغويرين

وكيل مخلد محمد نويران البنيان الدعجه

وكيل بشار فالح محمد الزبون

وكيل مد الله جزاع محمد المصبحيين

وكيل مخلد ياسين عبد الله السليحات

وكيل ايهاب سليمان محمد العرامين

وكيل اسامه عماد عبد المولى خريس

وكيل جانتي جهاد فؤاد نارمق

وكيل عمر راجي عواد الكعابنه

وكيل راشد عمر عبد الحميد الرواجفه

وكيل محمد علي مصطفى زريقات

وكيل ضرار نبيل محمود حسن

وكيل اشرف عبد الحي سليمان الجعافره

وكيل صدام سليمان مفلح النعيمات

وكيل يوسف علي عبده السخني

وكيل مرسي محمود يوسف السعودي

وكيل محمد علي احمد العنانزه

وكيل هيثم عبد الحي خليل الدغيمات

وكيل فرحان رزق فرحان المشاقبه

وكيل حسام عبد الكريم حميدان الزواهره

وكيل صلاح الدين علي حسين النمرات

وكيل طلال فالح محمد الشوابكه

وكيل عبد الله فنخور خليفه المساعيد

وكيل شادي محمد احمد الصمادي

وكيل عمر ضيف الله مسلم الديكه

وكيل حسن مفلح معيوف المساعيد

وكيل محمد زعيم وليد عبد الرحمن الروسان

وكيل حسام هلال مسلم الشديفات

وكيل علاء صالح علي النوايسه

وكيل حسام فرحان خليل المعاني

وكيل معتز غازي محمد ابو جليل

وكيل جميل حمد عبد النوايسه

وكيل عبد الله يوسف ضيف الله النمور

وكيل بادي عواد خالد الرشيدى

وكيل عامر حسن محمد بني احمد

وكيل محمد سليمان مفلح عموش

وكيل حامد احمد عبد الرحمن الزوغه

وكيل محمود علي عبد الرحمن فهيد

وكيل تحسين صالح قبلان الحتمل

وكيل محمد حمدان عواد عليمات

وكيل احمد علي حسن حسن

وكيل نور الدين احمد عبد الله الخطاطبه

وكيل حمزه محمد عبد الرحيم الطهاروه

وكيل محمد مظفي فلاح السواعير

وكيل قدر مفلح سليمان الحامد

وكيل سهل فلاح محمد القرعان

وكيل سامي عبد الله فالح الشرمان

وكيل زياد محمد عبد القادر الغانم

وكيل عبدالقادر غازي عبدالقادر خطايبه

وكيل سفيان محمود يوسف عبيدات

وكيل اشرف صالح محمد المراعبه

وكيل موفق ناصر عبد الكريم الجحاوشه

وكيل سامر مصباح صايل علي

وكيل خالد غصاب حامد الدندن

وكيل محمد رزق سليمان المشاقبه

وكيل عبد الله محمد سالم عبد الله

وكيل احمد نمر سليمان المحادين

وكيل سامي محمد خلف القرعان

وكيل حسين مصطفى محمد الربابعه

وكيل حمزه سالم عبد العزيز المناصير

وكيل سامح عطاالله عبد الله السلطي

وكيل احمد نادر احمد جرادات

وكيل رامي بسام ياسين العطاري

وكيل احمد عطا الله شحاده الخالدي

وكيل محمود فارس صالح الزعبي

وكيل خالد لفا شايع السرحان

وكيل احمد سعيد نصار القرعان

وكيل مهند محمود راشد العرقان

وكيل مدين محمد فلاح افليح

وكيل عبد الاله ضيف الله عواد المساعفه

وكيل احمد مسعد ناصر ابو سمهدانه

وكيل صهيب محمد خير محمد العنيزان

وكيل علاء احمد محمد حموري

وكيل خالد سعود قطيفان الخريشه

وكيل ديالا خير الدين محمود النوباني

وكيل بثينه عبد المجيد سليمان العقاربه

وكيل خالده مصطفى ابراهيم المصري

وكيل نسرين محمد مفلح الغبين

وكيل تغريد محمود محمد بطاح

وكيل منال محمد سليمان طشاطشه

وكيل ايمان نواف ابراهيم برهوم

وكيل نور عبد الرحيم قاسم السلامين

وكيل جميله محمد عقله الكلوب

وكيل نجاح احمد عيسى الوردات

وكيل رانيا توفيق محمد الدروبي

وكيل الاء احمد سليم المومني

وكيل غدير يوسف احمد العرود

وكيل سميره عطا الله عوده المصاروه

وكيل غاده سلامه سليمان حجازين

وكيل حنان ضيف الله غديفان زواتي

وكيل محمد عطا علي الزبن

وكيل ايوب سالم فلاح لمع

وكيل عامر احمد سليمان الخوالده

وكيل وسام فواز سلامه الشبلي

وكيل رعد احمد عبد الشفيق الشلول

وكيل بهاء سميح محمد الصرايره

وكيل هاشم يوسف محمد المبيضين

وكيل علاء زياد عبد الله عبيدات

وكيل رمزي يوسف محمود العرود

وكيل سيف عيد موسى القرارعه

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وكيل احمد عبد الله رضا الجراح

وكيل يزن امجد موسى عزام

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وكيل خالد سليمان فرحان مشاقبه

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وكيل اسامه عطيه الله خليفه الختاتنه

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