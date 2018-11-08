لكي يلتقط الغزاويون انفاسهم.. السيسي ينتزع موافقة عباس على تحقيق هدوء مع اسرائيل يسبق المصالحة الفلسطينية
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جرينتش+2 01:32
اطلبوا الحكمة من الصين.. شرب البول وأكل الصراصير هما عقاب العاملين المقصرين

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