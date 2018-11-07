ومن الحب ما قتل.. القبلة قد تسبب الإصابة بسرطان المعدة

أعلن العلماء بأنه يمكن لبكتيريا Helicobacter pylori (الملوية البوابية أو جرثومة المعدة) المحفزة للسرطان الانتقال من خلال القبل.

يعبر العلماء عن قلقهم في مقال نشروه في موقع Clutch لأن أكثر من 60% من البشر مصابين ببكتيريا Helicobacter pylori. وفقا لهم، هذه البكتيريا “تنسب إلى المسرطنات من الدرجة الأولى، وهذا يعني أن احتمال الإصابة بسرطان المعدة بسببها مرتفع جدا”.

بحسب الأطباء، هذه البكتيريا تسبب في التهاب وقرحة المعدة، لذلك فإن علاجها يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب الأخصائي. لأن علاجها ذاتيا يلعب دورا كبيرا في ظهور سرطان المعدة الذي يقضي سنويا على حياة 8 ملايين شخص في العالم.

يشير الخبراء إلى أن هذه البكتيريا تتواجد في أماكن مختلفة من جسم الإنسان، حيث يمكن أن نجدها في تجويف الفم واللعاب، “لذلك فإن قبلة بسيطة يمكن أن تصبح دافعا لتطور سرطان المعدة”. بحسب الخبراء.