لجنة مالية نيابية مصغرة تباشر تدقيق تقارير ديوان المحاسبة والبت في المخالفات والاستيضاحات الواردة

قررت اللجنة المالية النيابية تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لدراسة ومتابعة جميع تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2016 و2017، حيث اختارت النواب معتز أبو رمان رئيسا لها وعمر قراقيش مقرراً ووائل رزوق عضواً.

وجاء تشكيل اللجنة المصغرة انطلاقاً من حرص “مالية النواب” على سرعة البت في المخالفات والاستيضاحات الواردة بالتقارير، وكذلك لتفعيل الرقابة المستمرة على التقارير الربع سنوية دون الانتظار الى نهاية العام كما كان سابقاً ما يسهم بتعزيز الرقابة والحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.

وأعلن النائب أبو رمان “رئيس لجنة تدقيق تقارير ديوان المحاسبة” ان اللجنة المصغرة بدات عملها بزيارة الى ديوان المحاسبة اليوم الأربعاء لعقد اجتماع تمهيدي ووضع آلية وخطة لسير العمل وتحديد جدول زمني لإنجاز الملفات ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأضاف انه تم تكليف ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة بالتقارير مفصلة بصيغتها النهائية وبحسب كل وزارة والدوائر التابعة لها للبدء بالمناقشة، مؤكدا ان تشكيل اللجنة المصغرة سيزيد من فعالية الاداء ويسهم بتخصيص المزيد من الوقت للجنة المالية التي ستبدأ بالقريب العاجل بدراسة موازنة الدولة والوحدات التابعة لها للعام 2019.

وأوضح أبو رمان ان اللجنة ستدقق جميع الملفات وملاحظات ديوان المحاسبة واعداد تقرير بها للجنة المالية وتحديد المخالفات التي لم يتم تصويبها والتجاوزات لاتخاذ الإجراء اللازم.