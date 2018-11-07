لأول مرة.. فوز مسلمتين/ فلسطينية وصومالية في انتخابات الكونغرس الأمريكي / فيديو

انتخبت امرأتان من أصول مسلمة لأول مرة في الكونغرس الأمريكي، بحسب قناة “سي إن إن” الأمريكية.

وبحسب القناة فازت الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي، بينما فازت الأمريكية من أصل صومالي، إلهان عمر، بانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس عن ولاية مينيسوتا لتصبح ثاني مسلمة تدخل مجلس النواب.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في حين يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

وقالت” محطة إن.بي.سي” إن الديمقراطيين قد انتزعوا السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين الذين ينتمي لهم الرئيس دونالد ترامب.

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وفيما يلي فيديو يصور احتفال الفلسطينية رشيدة طليب بفوزها..

#شاهد.. لحظة احتفال رشيدة طليب المسلمة فلسطينية الأصل بفوزها في الانتخابات النصفية الأميركية pic.twitter.com/kPUom7U7Oy — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) November 7, 2018