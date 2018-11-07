رغم انها حامل.. نانسي عجرم تشعل مسرح لاس فيغاس بالغناء والرقص/ فيديو

استطاعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كعادتها أن تشعل الأجواء برقصها على المسرح، في حفلها الأخير في لاس فيغاس في أمريكا.

فقد حرصت نانسي عجرم على غناء أجمل أغانيها مع محبيها في أمريكا، واندمجت مع الحشد الموجود لتتمايل مع موسيقى عدة مرات على المسرح، رغم حملها وبروز بطنها بشكل واضح.

واعترض بعض محبي نانسي عجرم على استمرارها في جولتها الغنائية في أوروبا والآن في أمريكا، في حين أنها حامل وأصبح بطنها بارزاً بشكل لافت.

ومن جهة أخرى، وقعت مفاجأة رائعة في حفل نانسي عجرم في لاس فيغاس، وذلك بعد أن دعت فتاتين من محبيها على المسرح، ليغنيا معها أجمل أغانيها، وتركت لهما الميكروفون لينطقا بدورهما في الغناء.

وتداول جمهور نانسي عجرم مقطعاً من حفلها في أمريكا، وهي تصفق للمعجبة التي انسجمت في الغناء على المسرح معها.

ومن جهة أخرى، حازت إطلالة نانسي عجرم في حفلها على إعجاب الجمهور، حيث اعتمدت على فستان براق فضي اللون واسع التصميم وقصير الطول، حتى يضمن لها حرية الحركة على المسرح.

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم تنتظر طفلها الثالث من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وكشفت في برنامج “Trending” أن المولود ستكون فتاة.