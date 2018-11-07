نجاح الحزب الديموقراطي في السيطرة على مجلس النواب الامريكي يشكل صفعة لترامب ومقدمة لفتح ملفاته المالية
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جرينتش+2 04:18
المعارضة التركية تعتبر أردوغان شريكاً بقتل خاشقجي لانه سمح للقتلة بالمغادرة

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