نجاح الحزب الديموقراطي في السيطرة على مجلس النواب الامريكي يشكل صفعة لترامب ومقدمة لفتح ملفاته المالية
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جرينتش+2 04:17
القدس بين تحديات “اليومي” و”الوطني”

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