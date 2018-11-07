القبض على شخص مصنف بدرجة “خطير” بحقه 36 طلباً في اربد

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على مطلوب مصنف بدرجة خطير وبحقه 36 طلباً في منطقة صمد بمحافظة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان صحفي اليوم، ان إجراءات متابعة الأشخاص المطلوبين والمستمرة من قبل إدارة البحث الجنائي، أدت لتحديد موقع أحد الأشخاص المشبوهين ويحمل 53 أسبقية جرمية، وهو من المصنفين بدرجة خطير ومتوار عن الأنظار، ومعمم عنه بعدة طلبات بلغت 36 طلبا بشكاوى الاحتيال والسلب وغيرها .

واضاف، أنه وعلى أثر جمع المعلومات عنه، تم القاء القبض عليه في منطقة صمد في محافظة اربد من قبل شعبة بحث جنائي إقليم الشمال والفريق الخاص التابع للإدارة وسيتم إيداعه لمصادر طلباته.