لان الجنون فنون.. استاذ تركي يتنبأ بموعد “يوم القيامة”

ذكرت صحيفة “زمان” التركية أن رسالة مثيرة بثها مدرس رياضيات أصبحت محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي لأنه تنبأ بموعد “يوم القيامة”.

وزعم أمرت نور الذي يعمل في مدرسة علي شاتين كايا الابتدائية بمدينة أيفاليك غرب تركيا، أن نجمًا سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قائلا: ”في 12 نوفمبر لن يكون هناك أعمال تذهبون إليها. اقتدوا بي، ولا تنفقوا نقودكم على الزينة بل أنفقوها على شراء المؤونة”.

وعبر “تويتر” نشر نور رسالة استقالته، أوضح خلالها أنه أوحي له في المنام أن نجمًا يدعى (طارق) سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكداً أن أحدا لم يصدقه رغم إبلاغه الناس بهذا الأمر، مضيفا أنه تقدم باستقالته لإظهار صحة روايته.