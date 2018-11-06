توقيف مديرة مدرسة فكتوريا و7 آخرين على خلفية فاجعة البحر الميت

قرّر مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء، توقيف 8 أشخاص على خلفية فاجعة البحر الميت.

وذكر مصدر مطلع أن من بين الأشخاص الموقوفين مديرة مدرسة فكتوريا و7 آخرين من مدرسين وإداريين لهم صلة بهذه الفاجعة.

وفي التفاصيل نقل موقع “عمون” الاخباري عن رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، تأكيده ان النيابة العامة اوقفت اليوم الثلاثاء مديرة مدرسة فكتوريا والمدير الاداري للمدرسة على ذمة التحقيق في حادثة البحر الميت والتي راح ضحيتها 21 وفاة و35 اصابة .

واكد القاضي الشريدة في تصريح لـ”عمون” ان النيابة اوقف ثلاثة اخرون من العاملين في المكتب السياحي الذي نفذ الرحلة و3 من وزارة التربية.

وقال الشريدة في تصريحه ان ونتيجة للتحقيقات التي اجراها مدعي عام عمان لغاية تاريخه في القضية المتعلقة بفاجعة البحر الميت تبين له وجود مخالفات واهمال من الدائرة المعنية في وزارة التربية والتعليم والمسؤولين الاداريين في المدرسة وشركة السياحة التي نظمت الرحلة ،وعلى ضوء ذلك قام باسناد الجرائم الجزائية بالمسؤولين عن هذه الجرائم وتم استجوابهم واصدار القرار بتوقيف 8 منهم.

واضاف القاضي الشريدة ان المدعي العام يواصل تحقيقاته في القضية وتحديد مسؤولية اخرين وسيتم الاعلان عن اية معلومات جديدة تظهر بنتيجة التحقيقات.