بعد احباط ٤٨٠ عملية.. رئيس الشاباك يصف الوضع بالضفة بانه غدار ومضلل

قال رئيس الشاباك “الإسرائيلي جهاز الامن العام مداف ارغمان اليوم الثلاثاء، خلال استعراضه للوضع الامني في الضفة الغربية وقطاع غزة امام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي ، ان “الوضع غير مستقر كلياً في العام الحالي 2018”.

وأكد ارغمان وفقا لصحيفة يديعوت، نحن نقف امام معركة او قبيل معركة من جانب واحد ومن جانب آخر وهناك محاولة للعمل على استقرار الوضع الانساني لسكان قطاع غزة .

وتابع : الوضع في الضفة الغربية معقد جدا ونشعر بهدوء نسبي ولكن هذا الهدوء غدار ومضلل من تحت الارض في الضفة الغربية هو واقع يثير الشبهة ، فحماس تحاول بكل قوتها تنفيذ عمليات بتوجيهات من قطاع غزة وتركيا ومن لبنان.

وبينت يديعوت “قمنا بإحباط 480 عملية واعتقلنا 219 خلية لحماس واحبطنا 590 عملية ، مشيراً الى ان هذا حجم كبير جدا والرقم يدل على حجم المقاومة التي تمت من تحت الارض .

وأوضح “كما نجحنا العام الماضي بإحباط عمليات هاكرز “سايبر” وعمليات تجسس ضد “إسرائيل” والهدوء النسبي في الضفة يعود لعمليات الجيش ليلا نهارا.