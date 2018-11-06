المؤتمر العام للاحزاب العربية يدين الحكم الجائر بحق الشيخ علي سلمان

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الحكم الجائر الصادر عن محاكم نظام البحرين الاستبدادي بحق سماحة الشيخ المجاهد العلامة علي سلمان أحد أبرز قادة المعارضة، باعتباره حكما سياسيا لا يستند إلى أي مسوغات قانونية بل يأتي في سياق الإجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات البحرين القمعية بحق القيادات السياسية المعارضة، والتي ما زالت متمسكة بمطالبها بالتغيير الديمقراطي لإقامة نظام مستند على مبادئ المشاركة والعدالة وحرية النشاط السياسي وإلغاء كل سياسات التمييز العنصري التي تمارسها الطغمة الحاكمة بحق شعب البحرين الأبي والمتمسك بحراكه السلمي منذ ثمانية أعوام رغم القمع والقتل والسجن وإسقاط الجنسية والمس بالرموز الدينية والوطنية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان اصدرته بتوقيع رئيسها قاسم صالح: انناإذ نعلن عن استنكارنا لهذا الحكم الظالم بحق قامة وطنية باسقة وأحد أبرز القيادات المعارضة، فإننا نعلن عن وقوفنا إلى جانب سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، ونطالب النظام بالتراجع عن هذا القرار السياسي القاضي بإنزال حكم المؤبد بحق سماحة الشيخ الجليل، كما نطالب الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمرجعيات الأممية بممارسة كل أشكال الضغط على النظام لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين.

كما توجهت الامانة العامة إلى جميع الأحزاب والمؤتمرات بالدعوة لإطلاق حملة تضامنية واسعة لنصرة أبناء البحرين المناضلين لمساعدتهم على تحقيق مطالبهم المحقة، ورفع كل أشكال القمع والجور التي يمارسها النظام ودرع الجزيرة التي تقوده المملكة العربية السعودية بحقهم.