القائم بالاعمال السوري في عمان ينفي بالمطلق صحة قوائم مفبركة باسماء مطلوبين اردنيين للمخابرات السورية
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جرينتش+2 10:58
القائم بالاعمال السوري في عمان ينفي بالمطلق صحة قوائم مفبركة باسماء مطلوبين اردنيين للمخابرات السورية

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