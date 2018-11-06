القائم بالاعمال السوري في عمان ينفي بالمطلق صحة قوائم مفبركة باسماء مطلوبين اردنيين للمخابرات السورية

نفى القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، الدكتور أيمن علوش، صحة قوائم أسماء الأردنيين المطلوبين للمخابرات السورية التي اوردها موقع الكتروني مقرب من الجماعات الارهابية .

وقال الدكتور علوش في ايضاح اعلامي، إن موقع “زمان الوصل” السوري، الذي نشر هذه الأسماء، هو موقع معارض اشتهر بتلفيق الأخبار ونشر الشائعات منذ جملة اعوام.

وأضاف أن مثل هذه الأخبار تهدف لتعطيل العلاقات الأردنية السورية، وتعرقل الرغبة في الانفتاح بين البلدين الشقيقين.. مؤكداً أن القوائم المنشورة لا تستحق القراءة لانها شائعة غير مسؤولة، ومشيرا إلى أن الدولة السورية تتعامل وفق القنوات الرسمية الصحيحة.

كما دعا القائم بأعمال السفارة السورية لتسليط الضوء على الأخبار الإيجابية، والابتعاد عن مثل هذه الشائعات التي تهدف لوقف تدفق الاشقاء من الاردن على وطنهم الثاني في سوريا.

وتابع علوش “نحن حريصون على الوصل مع الأردن، وهنالك من يريد تعطيل هذا التواصل والعلاقات والخطوات الإيجابية التي تشهدها العلاقة الاردنية والسورية والتي بدأت بفتح المعبر الشهر الماضي”.

وختم علوش حديثه بالقول “ننظر إلى النصف المليء من الكأس، أما الآخر فهي تعبر عن أطراف غير مُحبّة لعودة العلاقة بين البلدين، وهدفها مغرض لتشويه العلاقات”.

وعلى هذا الصعيد أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة، أنه لا صحة لما يشاع عن وجود قائمة لمطلوبين أردنيين للسلطات السورية.

وقال القطارنة في تصريح لموقع “رؤيا”: ان القائمة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن مواقع سورية، والتي تتضمن أسماء شخصيات أردنية وعامة، قيل انهم مطلوبون للنظام السوري، ليست صحيحة.

وفيما يتعلق باعتقال المواطن الأردني يعقوب العقرباوي قبل أيام، أكد القطارنة أن العقرباوي لم يعتقل على خلفية “سياسية”، وانما على خلفية قضية “خاصة”.

وحذرت الخارجية الاردنيين من التعاطي مع مثل هذه الشائعات التي تسعى لتأجيج الشارع الأردني وبث الرعب والخوف في نفوس الراغبين بالتوجه الى سوريا.

وكانت مصادر رسمية اردنية قد رفضت الخوض في هذه المسألة، وقالت ان الحكومة الأردنية تتعامل مع حكومات مثلها، ولا تتعامل مع مواقع الكترونية غير معروفة، وذلك تعليقا على القوائم المفبركة التي نشرها موقع الكتروني سوري مغرض لأشخاص أردنيين على قوائم المخابرات السورية.