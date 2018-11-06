الأمير تميم يعلن فشل مجلس التعاون الخليجي في حصار قطر

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الأزمة الخليجية يعكس فشل مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه.

وأضاف تميم خلال كلمة له أمام مجلس الشورى القطري أن “الأزمات تمر، لكن تردي العلاقات الخليجية يضعف قدرتنا على حل مشاكل المنطقة”.

وأكد أن استمرار الأزمة الخليجية كشف إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، وتابع أن “الأمن والاستقرار في منطقتنا لن يتحققا إلا من خلال احترام سيادة الدول”، مبديا أسفه لاستمرار النزاع مع دول عربية أخرى.

وقال أمير قطر إن بلاده نجحت في تجاوز آثار الحصار الرباعي، وإن الاقتصاد القطري ازداد قوة نتيجة للأزمة الدائرة مع دول عربية أخرى.

وأشار إلى أن “تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط ساعد في التغلب على أثر العقوبات المفروضة من دول عربية أخرى”، مؤكدا أنه “قد تم تحقيق تقدم كبير وسريع في تطور الوطن والتنمية البشرية”.