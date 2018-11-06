اكتشاف جثة اليوم مُعلقة على شجرة في منطقة الزرقاء

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، على جثة مُعلقة بحبل على شجرة في منطقة طواحين العدوان بلواء الهاشمية في الزرقاء.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة المعنية قد وصلت إلى موقع الحادثة للكشف على الجثة، فيما سيتم فتح تحقيق للوقوف على ملابساتها.