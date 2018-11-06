اعداد شبكة سكك حديدة لعبور قطار التطبيع بين إسرائيل والدويلات الخليجية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء امس الاثنين، ان الولايات المتحدة تتبنى رسميا مبادرة “سكك السلام الاقليمي” التي يدعمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المخابرات والمواصلات في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس الذي يزور سلطنة عمان حاليا للمشاركة في مؤتمر دولي للمواصلات، سيستعرض خلاله هذا المخطط.

وجاء في البيان الصادر عن حكومة الاحتلال :”بأن هناك تطوراً دراماتيكياً يمكن ان يؤثر على دول كثيرة في المنطقة، والذي جاء استمرارا لاتصالات عديدة حول الموضوع اجراها الوزير كاتس بالعامين الماضيين بدعم من نتنياهو، امام الإدارة الامريكية ومسؤولين عرب في المنطقة”.

وذكر البيان ان دعوة سلطنة عمان للوزير كاتس وزيارته هي خطوة من عملية شاملة لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة.

وتوجه وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس،امس الاول الاحد الى السلطنة في زيارة رسمية لمسقط يشارك خلالها في مؤتمر دولي للمواصلات.

يشار الى ان الوزير يسرائيل كاتس قد تلقى دعوة شخصية من نظيره العماني ومن منظمي المؤتمر، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها وزير إسرائيلي دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يقام في سلطنة عمان، وهو ما يدل على علاقات قريبة، بحسب ما عبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد عودته من مسقط.

ومن المرتقب ان يعرض الوزير كاتس امام المشاركين في المؤتمر مبادرته المشتركة مع رئيس الوزراء نتنياهو لما اصطلح على تسميتها “سكك السلام الاقليمي”، التي ستربط بواسطة القطارات بين البحر المتوسط والخليج العربي، عبر إسرائيل كجسر بري وعبر الأردن بوصفه محور مواصلات إقليمي.