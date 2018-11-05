استطلاع ميداني يكشف ان 45 % من السعوديين يتعرضون لاضطرابات نفسية

أظهرت النتائج الأولية للمسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة في المملكة التي أجراها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في جميع مناطق المملكة، والتي استمرت لقرابة ثلاث سنوات ،. أن 45% من السعوديين تعرضوا للإصابة بأحد الاضطرابات النفسية في مرحلة ما من حياتهم، منهم 49% من السيدات و 42% من الرجال، بينما سبق لـ 50 % من فئة الشباب السعودي الإصابة باضطرابات نفسية في مرحلة ما من حياتهم.

وأشارت النتائج إلى أن الاضطرابات النفسية شملت اضطرابات القلق بنسبة 36%، واضطرابات المزاج بنسبة 16%، واضطرابات التحكم الاندفاع بنسبة 11%، واضطرابات الأكل بنسبة 6%، بينما بلغت نسبة اضطرابات التعاطي والإدمان 4%، بينما بلغت نسبة الاستجابة للمسح الميداني في جميع مناطق المملكة 89%.

وحدد البرنامج أكثر من 11 ألف أسرة سعودية في أكثر من 400 منطقة بالمملكة كعينة أساسية للبحث، واستهدف المسح 4000 عينة نموذجية من الرجال والنساء السعوديين من شتى أنحاء المملكة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 65 عاماً باستخدام أداة المسح (CIDI 3.0)، التي تم تطويرها من قبل جامعة هارفارد لغرض المسح العالمي للصحة النفسية وقام بتطويرها فريق سعودي من الأطباء النفسيين والمترجمين المعتمدين، ثم راجعها مجموعة من الخبراء في الصحة النفسية والتأكد من دقتها وفق الضوابط العلمية.

ويعد برنامج الصحة النفسية هو أحد أهم البرامج الوطنية التي يتبناها المركز وتحظى بدعم من رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، والتي تهدف إلى مواجهة الضغوط الحياتية التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة للمجتمع السعودي، لاسيما وأن الضغوط النفسية هي أحد المسببات الرئيسية للإعاقة والعجز، إذ تشير الدراسات إلى وجود أكثر من 450 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية.