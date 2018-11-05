وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم بالمفرق

توفي شخصان وأصيب ثالث إصابات بالغة جراء اصطدام مركبتهما بعامود كهرباء في منطقة بلعما بالمفرق، وفقا لمدير دفاع مدني المفرق العقيد خالد الشلول.

وقال الشلول، إن الحادث الذي وقع مساء أمس قد نتج عنه 3 إصابات خطرة جدا جراء اصطدام مركبتهم بعامود كهرباء واشتعال النيران فيها، لافتا إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفيي المفرق والزرقاء الحكوميين.

وقال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور محمد الطحان: ان شخصا وصل الى مستشفى المفرق، وكان يعاني من إصابات بالغة الخطورة حيث فارق الحياة صباح اليوم، في حين توفي احد المصابين ممن تم نقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي”.