فيما يطالبها العالم بكشف الحقيقة.. خبراء السعودية زاروا إسطنبول لطمس معالم جريمة قتل خاشقجي

ذكرت صحيفة “صباح” التركية”، اليوم الإثنين، أن السعودية أرسلت مسؤولين إلى قنصليتها ومنزل القنصل في إسطنبول بعد 9 أيام من قتل الصحفي البارز “جمال خاشقجي”، مشيرة إلى أن مهمة هؤلاء المسؤولين كانت طمس الأدلة.

وأفادت الصحيفة التركية بأن السعودية أرسلت خبيرين في الكيمياء وعلم السموم لطمس أي أدلة تتعلق بعملية اغتيال “خاشقجي” والتخلص من جثمانه.

وأوضحت الصحيفة أنه في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل فريق مكون من 11 شخصا إلى مطار صبيحة في إسطنبول، من بينهم الخبير الكيميائي “أحمد عبدالعزيز الجنوبي، والآخر “خالد يحيى الزهراني الخبير في السموم.

وقالت إن الفريق وصل إلى إسطنبول ليس بهدف التحقيق في القضية، بل لإزالة الأدلة ومعالم الجريمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة التركية، فإن الخبيرين توجها إلى القنصلية العامة في إسطنبول، وكانا يترددان عليها وعلى مقر إقامة القنصل، أسبوعا كاملا ابتداء من 12 وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول، وأقاما بفندق فاخر في منطقة بشكتاش بالقرب من مقر القنصلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخبيرين غادرا تركيا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت أن فرق التحقيقات التركية بدأت إجراءات التفتيش في القنصلية ومنزل القنصل، بعد أن كان فريق إزالة الأدلة السعودي قد تخلص من الأدلة.

وفي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكن الفريق التركي من دخول القنصلية، وإجراء تفتيش ومعاينة فيها، إلا أنه لم يحصل على الإذن لتفتيش منزل القنصل إلا بعد يوم 17 من الشهر نفسه.

وأقرت السعودية بعد 18 يوما من الجريمة بمقتل “خاشقجي” في القنصلية، وأصدرت بعدها عدة روايات متضاربة، لاقت تشكيكا دوليا واسعا، وسط مطالبات بكشف الحقيقة كاملة.

والأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة التركية أن “خاشقجي” قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.