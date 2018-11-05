عمرو دياب يتشاجر مع الأمن البريطاني بسبب دينا الشربيني /فيديو

ظهر الفنان المصري عمرو دياب في مقطع فيديو من حفله الأخير في ساحة ويمبلي، وهو يتشاجر مع أحد أفراد الأمن الإنكليزي الذي رفض تلبية رغبة دياب باصطحاب دينا الشربيني معه إلى المسرح.

وفي الفيديو يظهر دياب وهو يتجه نحو المنطقة المخصصة لضيوف الشرف لاصطحاب الشربيني التي بدأت التحرك باتجاهه، لكن أحد أفراد الأمن أوقف دياب ومنعها من الصعود، الأمر الذي أغضب عمرو ودفعه للتشاجر مع الأمن، قبل أن يستجيب لرغبة متعهد الحفل بالعودة لاستكماله، ولكنه سرعان ما أنهى الحفل بشكل سريع.

يذكر أن عمرو دياب اصطحب الشربيني إلى الحفل، كعادته في الحفلات الأخيرة طوال العام الجاري.