ظهر الحق ولو بعد حين.. سكين عالقة بشجرة زيتون تفك لغز جريمة بشعة اودت بحياة اربعيني وزوجته

قادت الصدفة بموسم قطاف الزيتون الى العثور على سكين من أحد المواطنين تبين أنها أداة جريمة بشعة ارتكبت قبل أشهر باحدى مناطق محافظة اربد وذهب ضحيتها زوج وزوجته في العقد الرابع من العمر لتفك الأجهزة الأمنية لغز الجريمة وتلقي القبض على المشتبه بارتكابها.

وبحسب مصدر أمني ، فإن الجريمة وقعت في 28 من حزيران الماضي حيث عثر على جثتي الضحيتين في أحد الأودية قرب منزلهما باحدى قرى غرب إربد واستمرت التحقيقات حولها ، والتي كانت تدور حول شاب عشريني جرى التحقيق معه والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة ، ومنها أداة الجريمة.

وأوضح أن المشتبه به الرئيسي وضع تحت المراقبة طيلة الفترة الماضية واسهمت واقعة العثور على سكين معلقة على إحدى أشجار الزيتون في فك لغزها حيث تم جلب المشتبه ومواجهته بالدلائل ليعترف بجريمته البشعة من خلال طعن الزوج 23 طعنة ، ولدى حضور زوجته للتدخل بادر بطعنها عدة طعنات قاتلة ايضا.

وقال المصدر إن التحقيقات الأولية كانت تشير إلى خلافات شخصية بين المشتبه به والمجني عليه ، وباعترافاته، قال: إن نقاشا حادا وقع بينهما ليلة الجريمة تطور الى طعنه وطعن زوجته وجرهما إلى أحد الأودية، حيث ألقى جثتيهما وتخلص من السكين التي علقت على إحدى الأشجار بعد أن رماها.

وتولى محافظ إربد رضوان العتوم وقادة الأجهزة الأمنية فجر اليوم ، بعد أن تم إحضار الجاني وتمثيله الجريمة ، أخذ عطوتين أمنتين من عشيرتي المجني عليهما ، فيما تم إجلاء ذوي الجاني من المنطقة.