ترامب الكذاب يكتشف اليوم ان السعودية اساءت استخدام السلاح الامريكي في اليمن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ان السعودية قد اساءت استخدام الاسلحة الأميركية في اليمن، معتبرا أن البلاد اصبحت أسوأ مكان على وجه الأرض.

وقال ترامب في مقابلة مع “فوكس نيوز” بثت في ساعة متقدمة من صباح اليوم، إن “أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن “أساؤوا استخدام قنبلة أميركية الصنع عندما فجروا حافلة مدرسية في آب الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال”.

وأكد ترامب أن “ما يجري في اليمن عموما شيء فظيع”، معتبرا أنه “ربما يكون الآن أسوأ مكان على وجه الأرض”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه “سيتحدث عن الكثير من الأشياء مع السعوديين”، مستدركا “بالتأكيد لن يكون لدي أشخاص لا يعرفون كيف يستخدمون إطلاق النار على الحافلات المحملة بالأطفال”.