التجسس مقابل التطبيع.. هكذا تولت الاجهزة الاسرائيلية تعليم الانظمة الخليجية فنون التجسس الالكتروني على شعوبها
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جرينتش+2 01:54
ترامب الكذاب يكتشف اليوم ان السعودية اساءت استخدام السلاح الامريكي في اليمن

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