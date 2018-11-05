السفر جواً ينوب عن تطعيم طبيعي الذي يحمي البشرية من الأوبئة

كشفت دراسة أعدتها جامعة أكسفورد البريطانية أن السفر جوا بمثابة “تطعيم طبيعي” يحمي البشرية من الأوبئة، ويقوي الجهاز المناعي لملايين البشر.

وذكرت الدراسة، أن “نتائج هذه الدراسة تضع حدا للمخاوف من أن السفر بالطائرة يمكن أن يتسبب في نقل الأمراض الفتاكة إلى بلد كل مسافر”، مضيفة: “قد يحمي البشرية من الأوبئة بدلا من نشرها، ويعتقد أن انتشار البكتيريا والفيروسات القاتلة في جميع أنحاء العالم يقوي الجهاز المناعي لملايين البشر، ما يعني أن الأمراض قد لا يكون لديها ما يكفي من الوقت للتحول إلى سلالات لا يمكن مقاومتها “لأن الناس قد تعلموا بالفعل كيفية محاربتها”.

واضافت الدراسة، أن “نشر الجراثيم في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر عبر السفر قد يؤدي إلى زيادة مقاومة الناس لمجموعة كبيرة من البكتيريا والفيروسات، ما يعني أنهم على الأرجح يتمتعون بمستوى من الحماية المناعية عندما ينتشر مرض قاتل في نهاية المطاف”.