إعادة عشرات المركبات العمومية للعمل على خط الأردن – سوريا – لبنان

وافقت هيئة تنظيم قطاع النقل البري على إعادة 123 مركبة للعمل على خط “الأردن الشام بيروت” بعد تشغيلها على خطوط مؤقتة، وفق بيان صدر اليوم الإثنين عن الهيئة.

وينقل الخط المسافرين من الأردن إلى عدد من المناطق في سوريا ولبنان كما ينقل مسافرين من سوريا ولبنان إلى الأردن.

وكانت الحكومة قد “وافقت على تشغيل مركبات خط الأردن الشام بيروت على خطوط داخل محافظات المملكة وعلى خط الأردن السعودية بتصاريح مؤقتة، لمعالجة مشكلة المركبات العاملة على الخط بعد توقف حركة النقل البري بسبب الأزمة في سوريا”، وفق مديرة الإعلام والاتصال والناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عبلة وشاح.

وأضافت وشاح تقول : “بعد فتح معبر جابر نصيب الحدودي البري مع سوريا، تقدم أصحاب مركبات بطلبات للهيئة لإعادتهم إلى خطهم الأصلي وإلغاء التصاريح المؤقتة “.

وأوضحت أن “الهيئة استبدلت التصاريح وبطاقة الاتجاه والتصاريح المؤقتة من متقدمي طلبات إعادة عملهم إلى خط الأردن الشام بيروت السابق”. حيث حولت المكاتب التابعة للهيئة في عمان 41 مركبة، وفي إربد 69 مركبة، والزرقاء 13 مركبة” بحسب وشاح.

وبينت أن “المكاتب التابعة للهيئة لا تزال تستقبل الطلبات لمن يرغب للعودة والعمل على خط الأردن الشام بيروت (الخط الأصلي)، مشيرة إلى أن الهيئة حوّلت سيارات عاملة على خط الاْردن الشام بيروت منذ بداية الأزمة السورية والبالغ عددها ٧٥٠ سيارة إلى تكسي وسيارات سفريات دولية على خط السعودية”.

وقالت وشاح إن “عودة مركبات السفريات للعمل على خطها السابق بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات للتأكد من الإلتزام بشروط سيارات السفريات الخارجية والتدقيق من سعة المحرك والعمر التشغيلي لها”.