التجسس مقابل التطبيع.. هكذا تولت الاجهزة الاسرائيلية تعليم الانظمة الخليجية فنون التجسس الالكتروني على شعوبها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:55
إعادة عشرات المركبات العمومية للعمل على خط الأردن – سوريا – لبنان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني