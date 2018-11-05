التجسس مقابل التطبيع.. هكذا تولت الاجهزة الاسرائيلية تعليم الانظمة الخليجية فنون التجسس الالكتروني على شعوبها
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جرينتش+2 01:54
إسرائيل “الشقيقة” تدافع عن السعودية وتنصح امريكا بالتمسك بعلاقتها معها

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