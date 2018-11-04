مجلس النواب يطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور

طالب مجلس النواب، بريطانيا، بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني في الذكرى المئوية لوعد بلفور.

وقال المجلس في بيان اصدره اليوم “ان الوعد المشؤوم فتح ابواب الهجرة امام اليهود من مختلف اصقاع الدنيا، وفرض ضرائب باهظة على المزارعين الفلسطينيين كي يهجروا اراضيهم، فضلا عن اعطاء مئات الالاف من الدونمات للحركة الصهيونية”.

ووفق البيان الذي تبناه المجلس وكانت اصدرته لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود، فان جريمة اصدار الوعد لا تسقط بالتقادم، وان خيار الشعب الفلسطيني هو النضال من اجل استرداد حقوقه المشروعة، داعيا ابناء الامة العربية والاسلامية الى التكاتف والوقوف صفا واحدا للحفاظ على فلسطين ارض الانبياء والرسل.