فيما يهرول الخلايجة على التطبيع.. القضاء التونسي يمنع دخول وفد إسرائيلي

أشادت حركة “حماس” بقرار القضاء التونسي منع وفد إسرائيلي من حضور مؤتمر حول حوار الأديان، معبرة عن تقديرها للشعب التونسي ومؤسساته التي دفعت لاستصدار ذلك القرار.

وقال الناطق باسم “حماس”، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “ترحب حركة حماس بقرار المحكمة الابتدائية في تونس القاضي بمنع دخول وفد إسرائيلي للأراضي التونسية للمشاركة في مؤتمر خاص بالأديان، وتؤكد الحركة على تقديرها للشعب التونسي الأصيل ولكل المنظمات التونسية التي عملت من أجل استصدار هذا القرار”.

وقضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاول الجمعة، بمنع دخول أو إيواء الوفد الإسرائيلي للمشاركة في الملتقى العالمي لحوار الأديان.

ولفتت صحيفة الشروق الجزائرية إلى أن القضية رفعتها منظمات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل ضد الكشافة التونسية، وطالبوا بمنعها من استقبال، أو إيواء، أو مشاركة الممثلين لمنظمة المنتدى الدولي للكشافة اليهودية وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية في الملتقى العالمي لحوار الأديان المزمع عقده من 4 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكشافة التونسية نفت في ذات اليوم صحة الأخبار الرائجة حول استضافتها لإسرائيليين ضمن فعاليات المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم. وأكدت الكشافة بـ “تمسك القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

يذكر أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014 بسبب خلافات على عدد من القضايا الرئيسية، من أبرزها الحدود واللاجئين والقدس. وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.