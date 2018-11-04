عبر برنامج اسرائيلي.. السعودية تجسست على خاشقجي ورموز المعارضة بالخارج

قالت كاتبة صحفية أمريكية، إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تعرض للتجسس من قبل بلاده خلال تواجده في واشنطن، عبر برنامج صنعته إسرائيل.

وأشارت الكاتبة كورتني سي رادسش إلى أن السعودية تجسست على الصحفي خاشقجي، عبر برنامج “بيغاسوس” المصنع في إسرائيل، وتبيعه شركة أمريكية.

جاء ذلك خلال مشاركة كورتني، في فعالية أقيمت في الولايات المتحدة، تم خلالها الإعلان عن إطلاق جمعية تحمل اسم “العدالة من أجل جمال خاشقجي”.

وأوضحت، أن السعودية، دفعت الملايين لشركات برمجة أمريكية، للكشف عن المعارضين السعوديين، والتجسس عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن الرياض تعاقدت مع شركة “ماكينزي” (McKinsey) الأمريكية من أجل ممارسة الضغط على الصحفيين السعوديين المعارضين.

واتهمت الصحفية الأمريكية، قناة العربية التي تملكها السعودية، بأنه تم إنشاؤها بهدف ممارسة الضغط على المعارضين السعوديين وملاحقتهم.