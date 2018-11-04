صح النوم.. قناة أميركية تعترف ان معتقلي الريتز بالسعودية تعرضوا للتعذيب

قالت شبكة “أن.بي.سي” الأميركية إن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين اعتقلوا قبل سنة في فندق الريتز كارلتون بالرياض، تعرضوا للتعذيب والابتزاز.

وأضافت الشبكة -اعتمادا على مصادر أميركية- أن المعتقلين قد ُمنعوا من النوم، وضُربوا أثناء استجوابهم ورؤوسهم مغطاة، وقد خضع 17 منهم للعلاج.

وأشارت إلى أن معتقلا واحدا هو الجنرال علي القحطاني الذي كان من أكبر مساعدي الأمير تركي بن عبد الله توفي أثناء اعتقاله، وأن السلطات السعودية لم تقدّم حتى الآن تفسيرا لهذه الوفاة.

وأوضحت “أن.بي.سي” أن اعتقالات الريتز كارلتون اكتست أهمية أكبر بعد سنة؛ نتيجة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت الشبكة -اعتمادا على تصريح مسؤول أميركي سابق- أن تغريدات الرئيس دونالد ترامب التي بدا فيها داعما للاعتقالات في الريتز كارلتون، تطرح أسئلة عما إذا كانت واشنطن قد ضيعت قبل سنة فرصة لتوضح لولي العهد السعودي أن عليه أن يخفف من إجراءاته السلطوية.