قوات الامن المصرية تجندل 19 إرهابياً من عناصر الخلية الداعشية التي اقترفت هجوماً وحشياً على أقباط المنيا
أهم العناوين
جرينتش+2 10:02
حفل اشهار ترشح د. معن النسور لغرفه صناعة عمان عن مقعد قطاع التعدين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني