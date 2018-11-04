أردوغان يصرح ان أمر قتل خاشقجي صدر من أعلى مستويات السعودية و"واشنطن بوست" تتهم حرس ابن سلمان بالتنفيذ
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جرينتش+2 02:33
بعد عودة “صانع الملوك” للرياض.. هل اصبح ابن سلمان في خبر كان ؟

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