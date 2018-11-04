انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي لدعم المقاومة بمجمع النقابات المهنية

انطلقت يوم أمس السبت فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث لدعم المقاومة الذي تنظمه مجموعة نقش الثقافية وشبيبة القومي العربي، حيث أقيم حفل الافتتاح في مسرح النقابات المهنية بين حشد جماهيري غلب عليه الطابع الشبابي وعدد من الشخصيات الثقافية والوطنية.

وقال الشاعر رامي ياسين مسؤول مجموعة نقش الثقافية: ” نلتقي اليوم في انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لدعم المقاومة، والخيارات محصورة أمامنا بين نهجين: نهج التبعية المتآمر المدان والذي بدأ يعلو صوته بعد استحياء طويل، ونهج المقاومة الرّافض الصّارخ برفضه، ولأننا في اللجنة المنظمة لا نفهم الحياد بادرنا باطلاق هذا الأسبوع في هذا الوقت الدقيق والمفصلي الذي تعيشه الأمة العربية في مواجه خطر التقسيم بكل اشكاله الثقافي والديني والسياسي والجغرافي ومحاولات جدية وحقيقية لطمس وتمييع وتشويه للهوية والمفاهيم، نحن هنا لنقول كلنا بأننا هنا: جميعنا نقاوم.

وتابع “نقاوم الجهل والفقر والموت، نقاوم الاملاءات الجاهزة والوصفات الجاهزة والوجبات الثقافية والفنية الرديئة الجاهزة، نقاوم التردّي في هذا الزمن الردىء، ونغلّظ خط المقاومة”.

وهذا وقد تم عرض الفيلم “خارج الأسوار” بحضور مخرجه أحمد عدنان الرمحي، والفيلم يروي على لسان الأسرى المحررين الحالة الانسانية التي عايشوها داخل المعتقلات وتغيّرها بعد خروجهم، مع اسقاطات على التغييرات الاجتماعية التي حدثت في فترة تواجدهم في المعتقلات وتبع عرض الفيلم نقاش مع مخرجه. كما تم تكريم المناضلة تيريز هلسا بعد عرض الفيلم.

وضمّ حفل الافتتاح معرضاً فنيّا للفنان التشكيلي والنحات رائد أبو زهرة الذي شارك بأعمال فنّية منحوتة على الخشب مستوحاة من كاريكاتيرات الفنان ناجي العلي، كما تم عرض القصاصات الأصلية للرسوم الكاريكاتورية المنشورة في الصحف في حينها للفنان ناجي العلي.

ويذكر بأن فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث لدعم المقاومة ستتواصل طيلة هذا الأسبوع، حيث سيكون اليوم الأحد ندوة حوارية بعنوان “أين ثقافة المقاومة في الرواية العربية الآن” سيقدمها الروائي عبد السلام صالح في مقر حزب الوحدة الشعبية في محافظة الزرقاء.

ويوم الثلاثاء القادم ستقام ندوة حوارية بعنوان الفعل الثقافي في مواجهة الظلامية ويقدمها د. موفق محادين ود. عصام الخواجا وذلك في محافظة الكرك-مقر حزب الوحدة الشعبية.

أما يوم الخميس القادم فسيتم عقد ندوة حوارية بعنوان التطبيع وثقافة المقاومة يقدّمها الأستاذ محمد لافي الجبريني والأستاذ محمد العبسي وذلك في الجمعية الفلسفية الأردنية.

ويختتم الأسبوع الثقافي الثالث لدعم المقاومة في مسرح عمون يوم السبت المقبل يعرض فيه فيلم بعنوان “بروبس” للمخرج الشاب عبادة سالم كما ستقدّم فرقة اجيال عرضا فنيا، وستقدّم فرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطيني عرضا قصصيا فلكلوريا شعبيا.