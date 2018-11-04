عدلي الهواري يعزي بالفقيد وهدان عويس

الأستاذ فهد الريماوي المحترم

صحيفة “المجد”

عمان – الأردن

تحية طيبة وبعد

ببالغ الحزن والأسف، قرأت في صحيفة “المجد” يوم الأحد، 4 تشرين الثاني 2018، خبر وفاة المهندس وهدان عويس، أبو رامي، أحد أبرز الشخصيات القومية العربية في الأردن، الذي تشرفت بلقائه في الأردن في عام 2009 أثناء التحضير لرسالة الدكتوراه، فأجاب عن أسئلتي، وحصلت على نسخة من كتابه القيم “نهضة الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند العرب”.

أتقدم لعائلته وعموم أصدقائه ومحبيه بأصدق التعازي.. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

د. عدلي الهواري

رئيس تحرير مجلة “عود الند” الثقافية

لندن