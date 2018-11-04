النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة اي متورط بفاجعة البحر الميت

أكّد رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، اليوم الأحد، أن النيابة لن تتوانى عن ملاحقة أي شخص يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في فاجعة البحر الميت وإحالته إلى القضاء.

وتوقّع الشريدة في تصريح صحفي، أن يستكمل المدعي العام إجراءات التحقيق فيما يتعلق بسماع المختصين من الجهات المعنية الحكومية والخاصة وتحديد المراكز القانونية وإصدار القرارات اللازمة بذلك خلال اليومين المقبلين، وقال إنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأشار إلى أن المدعي العام استعان بلجان مختصة من الخبراء المشهود لهم بالحيدة والنزاهة والاستقلالية والمعرفة والدراية والاختصاص لغايات التحقق من علاقة الجسر والسد بحدوث الفاجعة أو المساهمة بحدوثها.

وبيّن الشريدة أن النيابة العامة، فور علمها بفاجعة البحر الميت، قد وضعت يدها على القضية، وباشرت التحقيق في ظروفها وأسبابها.