قوات الامن المصرية تجندل 19 إرهابياً من عناصر الخلية الداعشية التي اقترفت هجوماً وحشياً على أقباط المنيا
أهم العناوين
جرينتش+2 10:02
النهوض من جديد.. إشارات أولية نحو التغيير

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني