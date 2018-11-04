الكاتبة الفلسطينية أحلام فارس كبها تشارك بمهرجان ميزوبوتاميا بصربيا

شاركت الكاتبة الفلسطينية أحلام فارس كبها من عين السهلة، في مهرجان ميزوبوتاميا العالمي بدورته السابعة في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك بدعوة من سفازة دولة فلسطين في صربيا الممثلة بالسفير وعميد السلك الديلوماسي محمد نبهان، وبحضور سفراء فلسطين والعراق ومصر.

والتقت أحلام كبها على هامش المهرجان بشعراء وأدباء من مختلف دول البلقان واوروبا الغربية والعراق والمغرب وفلسطين.

هذا وتم تكريم كبها من قبل السفازة العراقية ببلغراد.

وعبرت أحلام كبها عن سعادتها من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واجزلت الشكر لسفارة دولة فلسطين على دعوتها للمشاركة في هذا المهرجان.