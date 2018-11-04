القبض على 32 مطلوباً بقضايا مالية وجزائية بملايين الدنانير

ألقت إدارة التنفيذ القضائي القبض على 32 مطلوبا بقضايا مالية وجنائية مختلفة، وكان أبرز من تم إلقاء القبض عليهم شخصان، الأول بحقه 3 طلبات أحدها بقيمة مليونين و889 ألف دينار، والشخص الثاني مطلوب بقضية مالية قدرها مليونين و638 ألف دينار.

وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، فإن الجهود المستمرة في متابعة الأشخاص المطلوبين والتي ينفذها العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، ومن خلال شعبة المتابعة في الإدارة ومختلف الأقسام المنتشرة في المملكة، وخلال الأسبوع الماضي، أدت إلى إلقاء القبض على 32 شخصا من المطلوبين بعدة طلبات للجهات القضائية عن قضايا مالية كبيرة وجزائية في عدة محافظات.

وتابع الناطق الإعلامي أن من تم القبض عليهم بحق كل منهم طلبات تراوحت بين الأربعة طلبات و13 طلبا، ومنهم مطلوب بحقه 11 طلبا وبمبلغ مالي أكثر من 800 ألف دينار، ومطلوب بحقه 10 طلبات ومبالغ مالية مجموعها 120 ألف دينار، وآخر بحقه 9 طلبات منها مبلغ مالي 100 ألف دينار.